Kenya: L'opposition forme une grande alliance en vue de la présidentielle

Les tensions entre majorité et opposition se sont cristallisées ces dernières semaines autour de l'adoption d'amendements à la loi électorale, l'opposition accusant la majorité de vouloir truquer les élections. En 2007, des soupçons de fraude avaient entraîné des violences faisant plus de 1 000 morts.

Entre autres, l'orange de l'ODM, la coalition de Raila Odinga, ancien Premier ministre et candidat malheureux en 2013, et le bleu du Wiper Democratic Movement de Kalonzo Musyoka.

« Nous nous engageons collectivement à former une opposition unifiée », a déclaré mercredi le sénateur James Orengo devant environ 3 000 délégués et militants. Dans la salle de Nairobi, les couleurs des cinq principaux partis d'opposition.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.