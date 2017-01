Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly (premier ministre) - "Nous ferons face aux attentes des ivoiriens"

document

« Excellence Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole cet après-midi. Hier, mardi 10 janvier 2017, vous avez bien voulu me nommer aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, 27 ans après que j'aie occupé à vos côtés, les fonctions de Conseiller technique au Cabinet du Premier ministre de 1990 à 1993.

Vous comprendrez l'émotion qui est la mienne au moment où je m'apprête à rejoindre cette grande institution que vous avez dirigée en qualité du 1er Premier ministre du Président Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais donc vous remercier du fond du cœur pour la confiance que vous venez, une nouvelle fois, de me renouveler.

Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour l'opportunité que vous m'avez donnée d'apprendre à vos côtés 27 ans durant, et du privilège que vous me faites aujourd'hui de pouvoir servir la Côte d'Ivoire, notre pays, en qualité de Premier ministre.

Au cours des six années passées à vos côtés en qualité de secrétaire général de la Présidence de la République, j'ai été témoin de votre ferme volonté de faire de notre pays une nation en paix, une nation rassemblée, une nation respectée.

J'ai été également témoin de votre détermination à assurer la prospérité et le développement de notre pays, et garantir le bien-être de nos compatriotes. Excellence Monsieur le Président de la République, ce mercredi 11 janvier 2017, vous avez approuvé un nouveau Gouvernement, qui se réunit pour la première fois, sous votre présidence.

Je voudrais vous traduire, au nom de l'ensemble des membres du Gouvernement ainsi qu'en mon nom propre, notre gratitude et notre profonde reconnaissance pour la grande marque de confiance que vous avez bien voulue placer en nous.

Je voudrais vous assurer de notre engagement et de notre détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de faire de notre pays, un pays émergent à l'horizon 2020.

Je voudrais également saisir l'occasion de ce Conseil des ministres pour vous renouveler, au nom des ministres que vous avez bien voulus reconduire, au nom des nouveaux ministres et en mon nom propre, nos vœux de santé et de bonheur à vous-même, à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, ainsi qu'à toute votre famille.

Excellence Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à son Excellence Monsieur Daniel Kablan Duncan pour sa nomination en qualité de Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.

Au cours des quatre dernières années, j'ai eu le plaisir, en ma qualité de ministre d'Etat, secrétaire général de la Présidence, de travailler étroitement avec le Vice-Président Duncan et de profiter ainsi de sa grande expérience.

J'ai pu apprécier son ardeur au travail et son sens élevé de l'Etat. Toutes nos félicitations, Excellence Monsieur le Vice-Président de la République.

Excellence Monsieur le Président de la République, dans votre message à la Nation du 31 décembre 2016 ainsi que lors de la présentation des vœux des corps constitués, vous avez souligné le bilan positif de l'action gouvernementale et relevé les grands défis auxquels notre pays se trouve confronté.

Vous avez également énoncé les priorités et les orientations du gouvernement pour l'année 2017. Ces priorités et orientations qui constitueront la boussole du gouvernement concernent, notamment au plan institutionnel, la modernisation de notre administration, la promotion de la bonne gouvernance et d'une justice qui rassure nos compatriotes ainsi que les investisseurs nationaux et étrangers.

Au plan économique, la transformation de notre économie à travers notamment, la promotion de l'agro-industrie, le développement des énergies, y compris les énergies renouvelables et la modernisation et l'extension de nos infrastructures.

Au plan social, la poursuite de nos efforts dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'électricité afin d'offrir des infrastructures sociales et des services de base de qualité à nos concitoyens, l'intensification de nos actions pour assurer une meilleure redistribution des fruits de la croissance et l'accélération des programmes de création d'emploi, notamment pour les jeunes.

Au plan sécuritaire, la poursuite et l'intensification des efforts de modernisation, de professionnalisation et d'équipement de nos Forces de Défense et de Sécurité pour continuer de garantir la sécurité des personnes et des biens.

Je puis vous assurer, Excellence Monsieur le Président de la République, que ce gouvernement resserré, composé de jeunes, d'hommes et de femmes d'expérience, s'attèlera, sans délai, à traduire ces orientations en actions visibles, avec rigueur et efficacité. Beaucoup a été fait durant les six dernières années. Nous nous efforcerons de continuer de faire face aux nombreuses attentes de nos compatriotes.

Excellence Monsieur le Président de la République, je voudrais conclure en indiquant que nous sommes parfaitement conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Nous mesurons l'ampleur et la complexité de la tâche, au regard notamment du contexte social dans lequel le gouvernement a été formé.

Toutefois, nous sommes confiants que sous votre Haute Autorité, avec votre soutien, celui du VicePrésident et avec la contribution des Ivoiriens, nous parviendrons à relever les importants défis qui se présentent à nous et à contribuer à la marche résolue de notre chère Côte d'Ivoire vers l'émergence. Je vous remercie. »