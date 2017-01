Cote d'Ivoire: Noix de cajou - Vers une amélioration de la qualité

Valider la stratégie nationale d'amélioration de la qualité des noix brutes de cajou en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du Conseil du coton et de l'anacarde en organisant un atelier, du 10 au 13 janvier, à Grand-Bassam.

Hier, le Directeur général par intérim du Conseil du coton et de l'anacarde, Adama Coulibaly, a rappelé que trois années après la réforme des filières anacarde et coton, la Côte d'Ivoire se positionne désormais comme le leader mondial de la production de noix brute de cajou.

Pour lui, en organisant le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde (Sietta), la Côte d'Ivoire s'est résolument positionnée comme le pays phare des évènements majeurs dans le secteur du cajou.

Aujourd'hui, il s'agit pour la filière de rester en alerte permanente pour préserver et améliorer les acquis, notamment au niveau de la qualité marchande des noix de cajou, gage d'une bonne rémunération des acteurs.

Ainsi, pour résorber la problématique de la qualité, selon Adama Coulibaly, le Conseil du coton et de l'anacarde a engagé, en concertation avec les acteurs de la chaîne des valeurs, les partenaires techniques et financiers dans le cadre d'une plateforme des réflexions pour la préservation et l'amélioration de la qualité des noix de cajou origine Côte d'Ivoire.

Les travaux de cette plateforme qui ont officiellement démarré le 17 août 2016 comportent trois commissions : production, commercialisation et exportation. Elles doivent proposer des matrices d'actions dont la mise en œuvre devrait permettre une amélioration significative de la qualité sur toute la chaine de valeur.

Cet atelier, souligne le Dg par intérim du Conseil du coton et de l'anacarde, enregistre la participation du ministère de l'Agriculture et du développement rural, des administrations déconcentrées, des acteurs, des structures techniques, des partenaires techniques et financiers et des acteurs de la filière.

« L'amélioration et la préservation de la qualité doivent donc désormais guider tous les acteurs dans la conduite des opérations à chacune des étapes de la chaîne de valeur et aucun effort ne doit être ménagé. Le défi de l'amélioration de la qualité des noix ivoiriennes est d'autant plus important que l'équilibre et la profitabilité durable de la filière en dépendent.

Certes, la qualité a un coût mais elle a surtout un prix sur le marché international », soutient Adama Coulibaly.

Pour sa part, François Ouohi, représentant du ministre de l'Agriculture et du développement rural, a expliqué que le concept de la qualité est un gage de succès pour toutes les unités de production.

« Il ne suffit plus de produire pour vendre mais il faut donner un produit conforme aux exigences mondiales et favoriser des prix rémunérateurs aux producteurs.

Car l'anacarde est une véritable alternative pour les producteurs du Nord et de l'Est », a commenté Ouohi. Aussi, a-t-il encouragé à préserver et consolider les acquis de la réforme.