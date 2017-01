Burkina Faso: Université Ouaga II - Les infrastructures d'ici à la rentrée prochaine

De ce qu'il a dit, ces derniers exigent la réduction de la superficie générale du site. Pourtant, a-t-il éclairci, les dispositions de la loi sur les réformes agraires et foncières précisent que la réduction éventuelle du site ne pourra se faire qu'après la procédure de recensement de la commission d'indemnisation. Pour le moment, a-t-il laissé entendre, les discussions se poursuivent afin de leur faire comprendre la situation. Il a promis que le recensement des populations, des biens et des superficies se fera d'ici la fin du mois de janvier. «Des cabinets de géomètres ont déjà été désignés à cet effet», a-t-il précisé.

Il a également annoncé la mise en place prochaine d'un comité de déménagement sur le site de Ouaga II qui sera chargé de prendre toutes les dispositions à cet effet. D'ores et déjà, il a souligné que certains préalables doivent forcément être réunis avant le déménagement. «Nous devons travailler en étroite collaboration avec le centre des œuvres universitaires afin de trouver du personnel pour gérer le restaurant», a-t-il déclaré. Par rapport aux différends avec les populations riveraines sur les questions foncières, le Pr Ouaro a fait comprendre que le gouvernement a tenu tous ses engagements. Seulement, il a regretté le fait que certains habitants du village de Nongana et de Moutéla s'opposent jusque-là, à la pose des balises.

Et selon les explications du maître d'ouvrage délégué, Jean Urbain Korsaga, le restaurant universitaire, d'un coût global d'environ un milliard et demi de F CFA, est à un taux d'exécution de 25%. De son explication, l'infrastructure compte deux salles de service de 350 places chacune et une zone de préparation totalement équipée d'une chambre froide pour la conservation des aliments, la production des plats et des chaînes de service. Toutefois, M. Korsaga a regretté le faible niveau d'exécution du centre médical qui, pour le moment, est à 2%. A l'entendre, de nombreuses difficultés ont entravé le démarrage des travaux.

