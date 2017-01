Burkina Faso: Editions Sidwaya - Des commerçants présentent leurs vœux au DG

Des commerçants du grand marché de Ouagadougou ont adressé, le mercredi 11 janvier 2017, leurs vœux de nouvel an au directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida.

De «petits» commerçants de Rood-Woko ont présenté leurs vœux «de santé, de prospérité et de longévité» pour la nouvelle année, au personnel et au premier responsable du «journal de tous les Burkinabè», Rabankhi Abou-Bâkr Zida. Reçus en audience hier dans l'après-midi, ils ont indiqué qu'étant des voisins de la «maison commune», il était de leur devoir en ce début d'année, d'adresser les «vœux les meilleurs» à ces hommes de media, en signe de «bon voisinage». Mais, c'est avant tout, ont signifié les commerçants, «l'humilité, la courtoisie et le respect» de M. Zida et de ses collaborateurs qui ont motivé leur initiative.

«Nous sommes venus en signe de bon voisinage. Le DG nous respecte beaucoup. A chaque fois qu'il (Rabankhi Abou-Bâkr Zida) est de passage, il ralentit et nous salue tous», a témoigné Bassirou Ouédraogo. C'est touchant, a avoué le libraire Seydou Ilboudo, de voir un responsable de ce rang respecter tout le monde, surtout les plus petits. «Le DG pouvait se comporter en grand et passer sans saluer les gens, mais il est différent de tous les autres que nous avons connus», a-t-il laissé entendre. Le directeur général des Editions Sidwaya a formulé à son tour, à ses «voisins», les mêmes vœux pour l'année 2017. Il a souhaité que la paix règne au Burkina Faso afin que les activités commerciales prospèrent.

A l'occasion, les commerçants ont fait des «douas» (bénédictions) afin que «Dieu éclaire les premiers responsables et les aide à conduire la maison de presse au plus haut des sommets». Ils ont également pu visiter la «maison commune». Ce qui leur a permis, à en croire Bassirou Ouédraogo, de découvrir la chaîne de production du journal. «Quand on est dehors, on pense qu'être journaliste, c'est prendre des photos, tendre un micro et mettre ça sur un papier. Maintenant, nous savons que les hommes de média travaillent beaucoup», a-t-il dit.