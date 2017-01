Afrique de l'Ouest: Dispositif de prévention et de gestion des crises - La CEDEAO fait le point à Paul Kaba Thiéba

Il fonde l'espoir que ledit centre soit opérationnel à partir de mars 2017. Selon le représentant de l'institution sous régionale, la nature variée des crises peut conduire à la déstabilisation d'un Etat. « Le dispositif de prévention et de gestion concerne tous les types de crises notamment celles sécuritaires, politiques, sanitaires et environnementales », a-t-il renchéri. Il a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction des échanges qui ont eu lieu entre la mission de la CEDEAO et la partie burkinabè.

«C'est donc dans ce cadre que nous avons élaboré un mécanisme d'alerte précoce de crise. Ce mécanisme sera déployé dans chaque pays membre afin de prévenir les crises et d'y apporter des réponses appropriées », a-t-il poursuivi. Aux dires de M Diakité, il s'agit d'un centre régional dont le siège est à Abuja, au Nigeria. De ce qu'il a dit, le Burkina aura son propre dispositif. Car, a-t-il informé, le président du Faso a signé un décret qui devra permettre la création d'un centre national. « Il ne reste qu'à préparer les recrutements et la logistique », a-t-il précisé.

