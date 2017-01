Burkina Faso: Championnat national de football de D1 - Déjà des techniciens sur les carreaux

En attendant, c'est son adjoint Boureima Kaboré qui assure l'intérim. Du côté de l'ASFA-Y, c'est la défaite 0-2 face à l'AS-SONABEL qui a été de trop. Conséquence, Jean Jores Baya est renvoyé. Il laissait derrière lui un maigre bilan : 4 défaites et une minuscule victoire. Pour remplacer Baya, les nouveaux dirigeants de l'ASFA-Y ont fait appel au pompier du Fasofoot, Seydou Zerbo dit Krol. Ce dernier marque son arrivée par une victoire 2-0 face à Kozaf. Mais malheur, il s'incline par la suite devant l'EFO 1-2 le week-end écoulé. Au BPS, le jeune technicien Drissa Ouédraogo devra se trouver un autre pont de chute pour faire ses armes. Fraichement admis à la tête d'un club de première division, ce jeune homme nourrissait le secret espoir de se révéler au grand jour, mais hélas. Il n'aurait eu qu'un séjour éphémère à la tête du BPS. En partant du club de la cité des cavaliers rouge, M. Ouédraogo laisse derrière lui un club classé dernier, et depuis, il l'est toujours.

A peine débuté, le championnat national du football d'élite enregistre déjà des limogeages d'entraineurs. Avant cette trêve qui intervient après la 8è journée, on a dénombré 3 techniciens remerciés. Ce sont notamment, l'Etoile Filante de Ouagadougou (EFO), l'Association Sportive Faso Yennega (ASFA-Y) et le Boulum Poukou Sport (BPS) de Koudougou qui se sont séparés de leurs techniciens respectifs.

