Burkina Faso: Electrification solaire - De l'éclairage pour les écoles, centres de santé...

Le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Pr Alfa Oumar Dissa, a lancé officiellement le projet d'électrification solaire d'infrastructures sociocommunautaires, le mardi 10 janvier 2017 à Kienfangué, dans la commune rurale de Komsilga.

Le département de Kienfangué, dans la commune rurale de Komsilga était à l'honneur dans l'après-midi du mardi 10 janvier 2017. Cette localité du Burkina Faso située à quelques encablures de Ouagadougou, a servi de lieu de lancement officiel d'un projet dans le secteur de l'électrification par le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières, Pr Alfa Oumar Dissa. Il s'agit du Projet d'électrification par systèmes solaires d'infrastructures sociocommunautaires qui est une voie d'électrification par les énergies renouvelables pour éclairer des infrastructures sanitaires, scolaires, des lieux publics (les marchés, les yaars, etc.) de localités du Burkina Faso.

Le lycée départemental de Kienfangué, d'une superficie de 12,25 ha où s'est déroulée précisément la cérémonie, a bénéficié de lampes solaires dans les classes. Le représentant des vieux, El hadj Karim Ouédraogo, a salué l'engagement du gouvernement à travers ce projet, sous les applaudissements de la foule. A sa suite, le proviseur du Lycée départemental de Kienfangué, Dominique Sawadogo, a relevé que ce projet est le bienvenu au profit des 219 élèves qui vont améliorer leur rendement scolaire. « C'est un ouf de soulagement pour les élèves, l'ensemble du corps professoral et toute la population», a-t-il laissé entendre. Quant au corps professoral, a-t-il souligné, il va donner de meilleures prestations administratives et professionnelles.

Le maire de la commune rurale de Komsilga, Issouf Nikièma, a quant à lui, déclaré qu'en apportant de la lumière aux populations, c'est l'espoir qui renaît. A l'en croire, ce projet d'éclairage solaire d'infrastructures sociocommunautaires est le signe d'un élan vers une nation plus résiliente avec des populations mieux armées pour atteindre le développement. « Ce projet vient rappeler que entre le ministère en charge de l'énergie et la commune rurale de Komsilga, c'est une belle aventure qui dure déjà une dizaine d'années », a fait savoir le bourgmestre. Pour le ministre en charge de l'énergie, ce projet est un des axes majeurs du Programme présidentiel en faveur du bien-être socioéconomique des populations du Burkina Faso.

« Le gouvernement a fait une option claire et définitive de donner une nouvelle orientation à travers une transition énergétique vers les énergies renouvelables et principalement l'énergie solaire», a-t-il précisé. Cette nouvelle donne est venue dans un contexte marqué selon le ministre Dissa, par un taux de couverture d'électrification du pays qui était de 33,32% en 2015 et un faible et inéquitable accès aux services énergétiques modernes de base (santé, éducation, eau potable, etc.). Ce projet, a-t-il expliqué, va permettre, entre autres, la mise en place d'une technopole en énergie d'un coût estimé à 51 milliards de F CFA et l'installation solaire sur les bâtiments publics à raison de plus de 60 milliards de F CFA.

De la réduction de la consommation d'énergie

En marge de cette cérémonie qui a regroupé autorités coutumières et religieuses, corps militaires et paramilitaires, élus locaux, fils et filles de la localité et élèves de l'établissement, le premier responsable du département de l'énergie a également lancé aux environs de 18h, les travaux d'installation de 3000 lampadaires, de marque Leds, sur l'Avenue Kwame N'Khrumah. L'objectif, selon le Pr Dissa, est de remplacer les lampes classiques par des lampes qui ont une efficacité lumineuse avérée afin de réduire la consommation d'énergie et de lutter contre l'insécurité à travers un meilleur éclairage.

Pour le représentant du maire de Ouagadougou, Moussa Bélem, l'utilisation des lampes Leds vont contribuer à réduire les gaz à effet de serre. Ces travaux évalués à 4,5 millions de dollars US dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, sont un appui au secteur de l'électricité dans le cadre du Plan national de développement économique et social (PNDES), selon le chef du département en charge de l'énergie.

Ce sont 34 avenues dans la ville de Ouagadougou qui vont être bénéficiaires de ces lampes. Le lancement du projet sur les énergies renouvelables à Komsilga et des travaux d'installation des lampes Leds, bénéficient de l'appui de la Banque mondiale.