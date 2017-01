Burkina Faso: Entrepreneuriat féminin - 15 millions de F CFA pour 250 associations de tisseuses

Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, a lancé, le vendredi 6 janvier 2017 à Bobo-Dioulasso, les sous-projets « Entreprendre au féminin » et « Lutte contre le mariage d'enfants ». A cette occasion, un chèque de 15 millions de F CFA a été remis à 250 associations de tisseuses, dans le cadre du Programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF).

Le Burkina Faso entend faire la promotion de la participation de la femme dans tous les domaines d'activités, et placer l'autonomisation et la protection de celle-ci au cœur de ses « priorités stratégiques ». C'est ce qu'a laissé entendre la ministre en charge de la Femme, Laure Zongo, lors du lancement des sous-projets «Sukaabè Rewle » qui veut dire « Lutte contre le mariage d'enfants » en fulfudé et «Entreprendre au féminin ». Le lancement a eu lieu vendredi 6 janvier 2017 à Bobo-Dioulasso.

Ces sous-projets s'inscrivent dans le cadre du projet «Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel », financé par la Banque mondiale. Ils seront mis en œuvre par le ministère en charge de la Femme, à travers la direction générale de la femme et du genre, et la direction générale de l'autonomisation économique de la femme pour la période 2016-2019. D'un coût de 2 561 000 000 F CFA, selon la ministre en charge de la Femme, le «Sukaabè Rewle » est une opportunité pour renforcer les acquis du projet-pilote «Eliminer le mariage d'enfants au Burkina Faso : un plan pour la protection, la responsabilité et l'intervention communautaire 2008-2010 », et prendre en compte un nombre plus important de localités, avec des stratégies et des approches novatrices.

A l'entendre, ce projet s'inscrit également en droite ligne de l'initiative prise en mai 2014 par la commission de l'Union africaine, de mettre fin au mariage d'enfants en Afrique à laquelle le Burkina Faso a souscrit. Quant au projet « Entreprendre au féminin» estimé à 2 801 000 000 F CFA, selon Laure Zongo, il permettra de poursuivre et de consolider les efforts entrepris par le gouvernement depuis ces dernières années, en y apportant d'importantes innovations. « En s'inspirant des leçons apprises des programmes développés au Burkina Faso et l'expérience de certains pays, le projet entend sélectionner et former des adolescentes et jeunes femmes en entrepreneuriat et divers métiers », a indiqué la ministre. A l'en croire, les deux sous-projets contribueront à la réduction des mariages d'enfants et à l'autonomisation économique des femmes et des adolescentes des régions concernées que sont le Sahel, l'Est, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Est, les Hauts-Bassins, le Centre-Nord et le Nord.

500 femmes formées

Aussi, au cours de la cérémonie, le ministère a procédé à la remise de 15 millions de F CFA comme fonds de roulement au profit de 250 associations et groupements de tisseuses des 13 régions du pays, dans le cadre du Programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF). Au dire de Mme Zongo, 500 femmes de ces différentes associations ont reçu une formation aux techniques de tissage et de gestion financière. Grâce à l'octroi de crédits d'investissements et de fonds de roulement à faible taux de remboursement, a dit Mme la ministre, elles pourront s'installer à leur propre compte et créer de l'emploi au profit d'autres personnes.

De son avis, cette dotation en fonds de roulement permettra de booster la production des pagnes tissés en quantité et en qualité, en vue de la célébration prochaine de la Journée internationale de la femme. Pour terminer, elle a invité les associations et groupements bénéficiaires à utiliser judicieusement les fonds alloués. La représentante des bénéficiaires, Zon Angèle Bado a, pour sa part, remercié le ministère en charge de la femme et les partenaires techniques et financiers pour cet appui. « C'est une grande joie pour nous de recevoir cet appui financier, qui nous aidera à développer davantage nos activités et rendre perfectibles nos organisations », a-t-elle déclaré.

Cet appui, selon Mme Bado, traduit l'importance que le gouvernement accorde aux couches vulnérables, notamment aux femmes. Et de prendre « l'engagement de faire bon usage du fonds alloué, en toute conscience, au profit de leurs associations et groupements». Le représentant de la Banque mondiale, Baly Ouattara a, quant à lui, souhaité que le taux d'absorption des fonds dans le cadre des deux sous-projets soit très élevé. « Les fonds ont été mis à la disposition du gouvernement ; l'idéal voudrait que ces fonds soient consommés à bonne date et à bon escient », a-t-il poursuivi avant de faire savoir que la Banque mondiale est prête à accompagner le ministère, dans le cadre d'autres projets.