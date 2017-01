Burkina Faso: Association Belwet - Les promesses tenues à près de 85%, en 2016

Le Larlé Naaba Tigré a échangé avec la presse, le mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou, autour du bilan des activités de son association Belem Wend Tiga (Belwet) en 2016. A l'occasion, il a annoncé la réalisation à près de 85% des activités par rapport aux prévisions de départ.

Les réalisations de l'association Belem Wend Tiga (Belwet), en 2016, sont, à plus d'un titre, satisfaisantes. C'est, en substance, le bilan que son initiateur et président, le Larlé Naaba Tigré, a dressé devant la presse, le mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou.

Selon lui, en dépit du contexte sécuritaire difficile enregistré par le pays tout au long de l'année, «près de 85% des promesses ont été tenues». Au titre des grandes réalisations à mettre à l'actif de Belwet, il a cité, en collaboration avec des partenaires, une remise de don en matériels d'assainissement, d'une valeur de 30 millions de FCFA à des associations œuvrant dans la ville de Bobo-Dioulasso. Dans la localité de Dapelgo, l'association a permis la mise en place d'éclairage au profit de 11 lieux publics. Le coût des activités s'est élevé à 32 millions de FCFA, a précisé le Larlé Naaba Tigré qui a ajouté au compte également des actions de l'association, la remise de bourses d'études, des actions de sensibilisation dans des établissements primaires et secondaires sur le VIH/SIDA et le IST, l'octroi de plants de mung-bean (une variété de niébé) à 80 producteurs ainsi que de plants de souchet à 80 autres.

Par ailleurs, a fait remarquer le Larlé Naba Tigré, l'association a entrepris la collecte de 5 000 poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). In fine, si elle n'a pu obtenir la totalité de ces poches, en raison des critères sélectifs qui ont réduit le nombre de donneurs, a-t-il dit, elle a permis d'en récolter 700 au profit de la structure.

Outre les dons en nature et en espèces, les actions de Belwet lui ont valu des reconnaissances au niveau national et international. A ce propos, le Larlé Naaba a indiqué qu'en plus des parrainages d'activités de plusieurs structures, il a été lauréat du meilleur innovateur en matière de production d'engrais organique à Paris.

Bientôt une fondation contre la pauvreté

Se projetant sur les chantiers de 2017, le président de Belwet a signifié qu'il est prévu l'inauguration d'une mosquée, la pose de première pierre pour la construction d'un temple et une étude d'évaluation sur les réalisations à Bobo-Dioulasso.

Concernant les actions promotionnelles du mung-bean, il a annoncé l'organisation d'une journée le 2 février et le 11 février 2017 de la fête du mung-bean.

A en croire le Larlé Naaba, au regard de ses avantages nutritionnels et financiers, l'idée est de faire de la céréale, une filière d'envergure afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est d'ailleurs dans cette même optique de lutte contre le chômage et la pauvreté, a-t-il dit, qu'il compte «créer une fondation entre fin janvier et fin février».

Du matériel au profit du CRTS

Dans le cadre de ses activités de 2017, l'association Belwet a fait don d'un lot de matériels au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Ouagadougou. D'une valeur de 5 millions de FCFA, ce matériel est composé de 50 tensiomètres, dix Pèses personnes, un Hémocue et quatre ordinateurs portables. Au cours de la cérémonie de remise du don, tenue le mercredi 11 janvier 2017 à Ouagadougou, le Larlé Naaba Tigré a indiqué que l'action répondait aussi à l'appel lancé par le président Roch Marc Christian Kaboré, invitant les citoyens à faire preuve de solidarité dans le don de sang. Pour le docteur Salam Sawadogo, directeur du CRTS de Ouagadougou, ce geste est salvateur dans la mesure où le besoin du CRTS en matériel était réel. Il a aussi félicité l'association pour avoir entrepris la collecte de 700 poches de sang au profit du CNTS.

Pourtant, à écouter le Larlé Naaba, son association ne compte pas s'arrêter de si bon chemin dans le soutien de la structure. Elle compte mettre en place, a-t-il fait savoir, «des clubs de donneurs de sang classés poussin, coq, cheval et buffle». Respectivement, il s'agit de clubs capables de mobiliser au cours de trois mois, Cinq, 15, 35 et 100 personnes.