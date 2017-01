Burkina Faso: Coopération Sud-Sud - La Cour constitutionnelle de la Guinée s'imprègne de l'expérience burkinabè

Au cours de son séjour, la délégation guinéenne aura des séances de travail relatives au fonctionnement des deux institutions, au partage d'expériences et aux perspectives communes. Elle visitera également d'autres institutions comme la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la Conseil d'Etat, et la Cour de cassation.

Il était normal que nous venions vers nos frères burkinabè pour apprendre avec eux », a déclaré Dr Mohamed-Lamine Bangoura. Cette visite, a-t-il précisé, s'inscrit dans le cadre des échanges, au niveau africain, entre les Cours constitutionnelles. «Nous voulons connaître le fonctionnement du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, notamment la gouvernance administrative et la formation judiciaire. Le Burkina est l'un des pays le plus avancé en matière de justice constitutionnelle», a soutenu Dr Bangoura.

