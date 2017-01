Cameroun: Le MINSEP remobilise ses troupes

Une réunion de coordination élargie des personnels des services centraux s'est tenue lundi dernier à Yaoundé.

Au ministère des Sports et de l'Education physique (MINSEP), on se félicite de la réussite enregistrée lors de l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2016. « Ce succès, nous le devons en grande partie à votre professionnalisme, votre dévouement et votre patriotisme, qui ont permis à notre pays de réussir, malgré les difficultés, à organiser un évènement qui fera date », a déclaré Bidoung Mkpatt, en s'adressant à ses collaborateurs. C'était à l'occasion d'une réunion de coordination élargie des personnels des services centraux hier. Cependant, pas question de s'endormir sur ses lauriers.

Aussi, en réunissant le personnel de son département ministériel hier, Bidoung Mkpatt a-t-il voulu d'une part, leur transmettre solennellement les félicitations et les encouragements de la très haute hiérarchie, mais surtout, attirer leur attention sur les nouveaux défis qui interpellent le MINSEP. Entre autres, l'organisation de la 10e Journée nationale d'éducation physique du 15 au 18 février prochain et de différents évènements sportifs qui interpellent le Cameroun, ainsi que l'intensification des préparatifs de la CAN masculine Cameroun 2019. Et pour assurer également le triomphe de ces évènements, Bidoung Mkpatt a prescrit ponctualité, assiduité au travail, célérité dans le traitement des dossiers, etc. Ce, afin de combattre certaines tares relevées dans le comportement de certains cadres du ministère.