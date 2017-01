Congo-Brazzaville: Gendarmerie nationale - Plus de 70 agents promus au premier trimestre 2017

La cérémonie de port d'insignes de grade qui s'est déroulée le 11 janvier, au commandement de cette composante de la force publique à Brazzaville, a été marquée, entre autres, par la remise symbolique des matériels militaires par des gendarmes admis à faire valoir leurs droits à la retraite

Environ 77 gendarmes se sont distingués au titre du 1er trimestre 2017. Parmi eux, il y a onze officiers supérieurs (deux colonels, deux lieutenants colonels et sept commandants) ; onze officiers subalternes (sept capitaines et quatre lieutenants), ainsi qu'une cinquantaine de sous-officiers dont six adjudants-chefs, vingt adjudants et vingt-neuf maréchaux de logis-chefs.

Promu au grade de colonel, Bed Florentin Mbika pense que cette marque de confiance du commandement de la gendarmerie nationale traduit le point de responsabilité. « Ce n'est pas pour moi que j'ai été fait colonel même si j'en tire de la fierté. J'ai été fait colonel pour le bien de la gendarmerie et l'intérêt du service. Je suis chef d'état-major de région de Brazzaville, cela veut dire que je tiens présent », s'est-il exprimé, invitant les non promus à redoubler d'efforts et à se mettre au travail pour mériter de la confiance du commandement.

Elevé lui aussi au grade de colonel, Hermann Adelphe Ulrich Mouassiposso-Mackonguy a traduit sa gratitude à l'endroit du commandement pour avoir retenu sa candidature dès le 1er trimestre. « Mes sentiments sont également les sentiments de joie et de responsabilité parce qu'on demanderait encore plus de devoir et d'exemplarité. Le secret c'est juste le travail et la discipline comme on nous le demande à la gendarmerie », a laissé entendre le commandant du groupement des transports aériens, basé à Maya-Maya.

Encourageant les promus, le commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny, leur a demandé d'intérioriser les orientations du chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, prescrites lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2016. « Pour vous, promus du premier trimestre, cela doit être une interpellation. Posez-vous la question de savoir pourquoi ? Vous saurez alors le poids des nouveaux insignes que vous venez de porter sur vos épaules. Le commandement vous a observés, et la République vous récompense ce jour. Cela doit être ressenti par vous à la fois comme un honneur et comme une immense responsabilité », a rappelé Paul Victor Moigny, précisant que cela devrait être une leçon à capitaliser forcement.