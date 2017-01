Congo-Brazzaville: Livre - Mexi Espoir Ndingoue publie « Du mal au bien : l'échec éduque »

L'auteur parle de la politique, au sens général. Pour lui, le livre n'éduque pas seulement l'homme politique mais toute personne dans la société. L'exemple de Marcel, l'oncle de Okanivami dont l'auteur fait état n'est pas un homme politique. Ce dernier a abandonné sa femme et ses enfants lorsqu'il percevait sa pension au profit d'une jeune maitresse. Il est trahi par sa jeune femme qu'il a surprise avec un homme. Tous ses efforts ont été multipliés par zéro. Marcel s'est rendu compte que, sa génération et celle de la jeune femme ne coïncidaient pas, d'où l'échec. Il rejoint sa famille qu'il avait abandonné. « L'échec éduque ».

Après son renversement du pouvoir par Moukassa à l'issue des élections présidentielles, il prend conscience et analyse les principaux faits qui ont causé sa chute. Et, quand il revient de nouveau au pouvoir, Okanivami comprend qu'il faut se corriger, il ne faut plus confier le pouvoir à sa femme, ne plus tolérer la gabegie financière, ne pas non seulement se borner au pétrole comme matière première mais aussi pratiquer l'élevage, l'agriculture, la pêche tout en les valorisant.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.