Congo-Brazzaville: Echéances électorales 2017 - Justin Koumba plaide pour des scrutins apaisés

De son côté, le premier secrétaire de l'institution, Valère Eteka Yemet a indiqué que malgré des avancées enregistrées sur plusieurs plans, beaucoup de défis restent encore à relever. En ce qui concerne les collaboratrices et collaborateurs, au titre des défis, il est nécessaire, a-t-il affirmé, de renforcer la formation, d'améliorer les conditions de travail et de vie, d'organiser la gestion des carrières des fonctionnaires parlementaires...

En dépit de la situation économique mondiale morose au cours de l'année 2017, le président de l'Assemblée nationale a invité les députés et les collaborateurs à intérioriser les instructions données par le président de la République, lors de son message de vœux le 31 décembre, axées sur la culture du travail et de la rigueur.

Lors de la cérémonie d'échange de vœux avec les députés et les collaborateurs, le 11 janvier à Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale, Justin Koumba a émis le vœu de voir les prochaines élections législatives, locales et sénatoriales se dérouler dans la paix et la sérénité.

