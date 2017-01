Cameroun: Etoudi - Chantal Biya se débarrasse de ses anciens cerbères

Cette opération est la preuve que le first lady tient à mettre un point d'honneur dans une opération de toilettage de son entourage sécuritaire immédiat, y compris celui de son époux paul Barthélemy Biya Bi Mvondo Assam. les raisons de ce vaste chamboulement dans la sécurité du couple présidentiel, seraient «des constats de trafic et fuites d'informations sensibles à caractères confidentielles de l'Annexe 3, des accointances établies avec certains mouvements activistes du Code basé en Europe, réputé hostile au Chef de l'Etat, à travers des manifestations bruyantes et récurrentes devant l'hôtel Intercontinental de Genève en Suisse lors des séjours privés du président de la République en Suisse, et surtout l'étalage dans les réseaux sociaux des tribulations de la fille cadette du couple présidentiel Brenda Anastasie Eyenga Biya, aux Etats-Unis d'Amériques».

Dans ce lot, figure le Sous-lieutenant Mindja, aide de camp de la première Dame. De cette purge présidentielle à la Direction de la Sécurité présidentielle, les seuls rescapés, seraient le chef de sa sécurité le lieutenant-colonel de gendarmerie Etienne Honlong (fidèle et loyal ange gardien) et le chauffeur de la première dame, Chantal Pulchérie Vigouroux Biya.

Des indiscrétions informées au sein du palais de l'Unité à Yaoundé, prétendent que ce ménage a été décidé sur ordre de son épouse Chantal Pulchérie Vigouroux Biya (Hp2). Cette disposition énergique et inhabituelle, s'est applique également aux éléments envoyés en mission d'alors. Ils ont eux aussi immédiatement été reversés dans leurs unités d'origine des forces de défense et de sécurité.

De fait, toute la sécurité rapprochée du chef de l'état, constituée des éléments du premier groupement de protection et de sécurité de la Direction de Sécurité présidentielle (Dsp) affectés à l'Annexe n° 3, c'est-à-dire sa résidence privée, a été selon une source sécuritaire, balayée et délestée de tous ses anges gardiens.

