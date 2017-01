Afrique: CAN 2017 - L'Egypte avec ses Pharaons locaux et ses stars (groupe D)

Milieux : Tarek Hamed et Ibrahim Salah (Zamalek), Abdallah El Said (Al Ahly), Mahmoud Hassan (Mouscron/Belgique), Mohamed Elneny (Arsenal/Angleterre), Amr Warda (Panetolikos/Grèce)

Défenseurs: Ahmed Fathy, Ahmed Hegazy et Saad Samir (Al Ahly), Ahmed Dwidar et Ali Gabr (Zamalek), Ahmed Elmohamady (Hull City/Angleterre), Omar Gaber (FC Bâle/Suisse), Karim Hafez (Lens/2e division/France), Mohamed Abdel-Shafi (Ahly Jeddah/Arabie Saoudite)

Davantage outsiders que favoris, les Pharaons sont placés dans le groupe D. Et auront fort à faire face au Ghana, au Mali et à l'Ouganda.

Septuples champions d'Afrique, l'Egypte court après son lustre passé depuis le Printemps arabe. Orphelin, malgré l'émergence de Salah, du génial Aboutreika, le groupe égyptien pourra compter sur le vétéran El Hadary (43 ans) pour inculquer la culture de la gagne : le gardien de Wadi Degla a remporté 4 CAN (1998, 2006, 2008 et 2010) et autant de Ligue des champions (2001, 2005, 2006 et 2008).

Car avec Mohamed Salah (AS Roma), Elneny (Arsenal), Elmohamady (Hull City) ou encore Gaber, l'Egypte a désormais plusieurs stars confirmées en Europe. Dans les années 2000, seul Zidan et Hassan avaient réussi à briller sur la durée en dehors de leurs frontières.

Comme à son habitude, l'Egypte s'appuie sur les éléments issus des clubs phares du championnat local (Zamalek et Al Ahly). Et si Hector Cuper n'a pas dérogé à la règle, les proportions sont moindres que par le passé (12 sur 23).

