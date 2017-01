Congo-Brazzaville: Des clubs en manque d'espace d'entraînement dans la ville océane

De même, le stade Kokolo Copa situé dans l'arrondissement 2 Mvou-Mvou, qui facilitait les entraînements des jeunes amateurs de football et abritait chaque week-end les matches amicaux des vétérans, est également, occupé pour une kermesse. Enfin, à défaut des conditions adéquates que nécessite actuellement le football moderne, les équipes manquent même ce qui est fondamental. Que peut-on alors attendre des clubs de Pointe-Noire qui sont engagés aux différentes compétitions de la ligue et de la Fécofoot cette saison sportive, 2016-2017 ?

Les autorités administratives ont donc obligé ce club de rejoindre Munisport à Anselmi où ils ont partagé la saison dernière le bout de terrain chacun. Cette situation a été l'une des causes de contre performance de ces équipes au championnat national dont la conséquence la plus grave est la relégation de Munisport et V Club en division inférieure.

Il y a plus de 5 ans le stade Anselmi où s'entraîne Munisport, l'équipe championne de la Coupe du Congo en 2004, s'est transformé en un garage des engins appartenant à certaines sociétés installées à Pointe-Noire. Ce terrain mythique, qui avait reçu le Roi Pélé et son équipe du Brésil en 1969 pendant sa tournée africaine dans le cadre des préparatifs à la Coupe du Monde, a perdu totalement sa fonction originelle.

