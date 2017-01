Angola: Ministère de la Culture s'engage dans la modernisation des musées

Luanda — Le ministère de la Culture envisage de moderniser cette année les musées nationaux afin de mieux servir le public, a déclaré mercredi la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira.

Selon la ministre qui intervenait à la fin des visites au Musée national de l'esclavage et au Centre de Culture de Benfica, étant donné qu'il s'agit des institutions importantes et de transmission de facteurs culturels et historiques qui ont marqué et marquent la société angolaise, les musées doivent être prêts à présenter au public leurs collections.

A cet effet, a-t-elle renchéri, le Gouvernement angolais, à travers le Ministère de la Culture, va prendre cette année une série de mesures visant à moderniser les musées dans tous ses aspects, tels que la réhabilitation des infrastructures, la restauration, la préservation et la mise en valeur de la collection du musée, entre autres.

Carolina Cerqueira a dit que les musées devraient désormais être considérés comme des centres culturels et sur cette base, ils devraient être plus dynamiques, offrant des services aux écoles, aux institutions et aux communautés.

La visite du Musée national de l'esclavage fait partie du programme de commémoration du 8 janvier, journée nationale de la culture.

Le Musée national de l'esclavage, situé à Luanda, a été créé en 1977 par l'Institut national du patrimoine culturel, afin de faire connaître l'histoire de l'esclavage en Angola. Ce Musée a son siège dans la chapelle de la Grande Maison, temple du XVIIe siècle, où les esclaves étaient baptisés avant l'embarquement à bord des navires d'esclaves qui les portaient sur le continent américain.

Le musée rassemble des centaines de pièces utilisées dans le commerce des esclaves.