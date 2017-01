Mais à la lumière de ce match contre Monaco, on ne s'étonnerait pas de voir Sochaux retrouver la Ligue 1 dès la prochaine saison tant le club est sur une pente ascendante comme le montre sa victoire en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille et Dijon, deux gros calibres de la Ligue 1.

Certes l'AS Monaco fit valoir son statut de favori en marquant à la 82e minute et s'imposer par 4 à 3 aux tirs au but mais le beau rôle revenait aux Sochaliens qui n'étaient pas passés loin malgré le fossé qui sépare les deux clubs.

On jouait à peine 6 mn mais sur un contre savamment orchestré et faisant suite à une interception, la machine doubiste s'est mise en branle pour trouver un Faneva Ima libre de tout marquage sur le côté gauche et qui n'a pas hésité à armer un puissant tir hors de portée du gardien.

