Madagascar: Cinéma - Un annuaire pour les professionnels du secteur

Cet annuaire permettra de contacter directement les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel à Madagascar.

Certes, tous les corps de métier n'existent pas encore à Madagascar, du fait de l'inexistence d'une vraie industrie du cinéma. Mais des cinéastes, il y en a. A en croire l'annuaire du cinéma qui répertorie les personnes travaillant dans le domaine de la production cinématographique à Madagascar, le 7e art a de beaux jours devant lui.

Cet annuaire est disponible en ligne, sur la page facebook de « horonantsary », qui invite donc tous ceux qui sont de ce métier du cinéma et de l'audiovisuel à s'enregistrer afin que les éventuels partenaires, ou que les filmakers étrangers puissent directement les appeler et collaborer avec eux. Nom, prénoms, pseudo d'artiste, titre, compétences, société, adresse, téléphone, mail, page web, facebook, références, matériels en possession, logiciels maitrisés... tout ce que l'on peut divulguer pour se mettre en valeur et trouver des partenaires pour des éventuels projets.

Cet annuaire professionnel peut alors servir d'interface, non seulement avec des producteurs étrangers, mais aussi entre Malgaches car on y trouve de tout, des techniciens aux réalisateurs, en passant par les acteurs et les producteurs. Un annuaire des cinéastes malgaches, c'est aussi l'occasion de découvrir le dynamisme des ouvriers de cet art.