Madagascar: Tennis de table - Le Dr Rafaly Elie Jaona se désiste !

« Nous avons pourtant avancé des éléments pouvant démontrer que ces sections n'étaient pas administrativement et sportivement en règle mais il semblerait que le DRJS tout comme ses collaborateurs à l'origine du report des élections de la section de Tana avaient déjà une idée en tête en se positionnant ouvertement pour la seule candidate, celle de Léa Voninjatovo », rapporte le Dr Rafaly avec un ton amer car pour ne pas être complice de cette mascarade, il a préféré quitter le siège du Comité Olympique à Ivandry, une autre entorse aux règlements et ce avec la bénédiction des décideurs de la ligue. Où va-t-on ?

Non seulement la demande est restée lettre morte mais le DRJS est allé jusqu'à valider les deux sections, « fantômes » selon Rafaly Elie Jaona, d'Avaradrano et d'Atsimondrano.

