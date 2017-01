Madagascar: Ministère de l'Intérieur - Place aux visas de long séjour et cartes de résident biométriques

Notons que lors de l'enregistrement des données biométriques, la présence du demandeur est fortement requise, « la présence physique », pour reprendre les termes du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Reste à savoir si ce remplacement des visas de long séjour et des cartes de résident en documents biométriques ne rencontrera aucun problème, comme ce fut le cas pour les permis de conduire et les cartes grises...

En effet, d'après ce dernier, « les visas de long séjour et les cartes de résident seront bientôt remplacés par des documents biométriques ». Le ministère précise, dans un communiqué qui nous est parvenu, qu' « au-delà de cette date, les Visas de l'ancien modèle (tampon apposé dans le passeport) et les Cartes de Résident non-biométriques seront automatiquement annulés. Les détenteurs de tels documents seront considérés comme étant en situation irrégulière, avec toutes les conséquences que cela entraîne ».

Le vent de la biométrie souffle à Madagascar. Après les permis de conduire et les cartes grises biométriques, l'Etat donne jusqu'au 31 mars aux ressortissants étrangers de se conformer à la nouvelle mesure prise par le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

