Cameroun: Jean Louis Messang : Le mécène de Bâle en Suisse au chevet des handicapés visuel au club des jeunes aveugles réabilités du pays à Yaoundé

Le couple MESSANG dans son élan de solidarité a tenu à marquer sa présence ce jour 11 janvier 2017 afin d'apporter sa contribution significative à ceux qui en ont besoin. Et c'est au cour d'une conférence de presse sur le thème "APPORT DES MÉCÈNES A LA VULGARISATION DU BRAILLE ET A L'ÉPANOUISSEMENT DES PERSONNES HANDICAPES DE LA VUE" donné par Coco-Bertin MOWA directeur général du CJARC et Jean Louis MESSANG venu spécialement de Bâle en Suisse pour la circonstance, a remis un don en matériel à hauteur de 1000€ pour soutenir l'action du CJARC. Plusieurs moments de détente ont meublé cette magnifique journée qui s'est soldé par un tournoi de Goalball dénommé TOURNOI JEAN LOUIS MESSANG.

Du 04 au 11 janvier 2017 vient de se tenir au siège du CJARC( Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun) à Yaoundé une semaine de sensibilisation autour du braille. L'objectif étant d'attirer l'attention du public et les médias sur le braille, grâce auquel, aujourd'hui, des milliers de personnes aveugles partout dans le monde peuvent accéder à l'information et communiquer.

