Cameroun: Plan triennal spécial jeunes - Lancement ce jour à Yaoundé

L'initiative du président de la République, dotée de 102 milliards de F, va faciliter l'insertion socio-économique des jeunes et renforcer leur sens civique.

C'est le palais polyvalent des Sports de Yaoundé qui servira de cadre ce jour au lancement solennel du Plan triennal spécial jeunes annoncé par le président de la République, Paul Biya, lors de son discours à la jeunesse camerounaise, le 10 février 2016. Le chef de l'Etat avait alors indiqué que la somme de 102 milliards de F allait être mobilisée par les pouvoirs publics en faveur des jeunes, aussi bien ceux résidant à l'intérieur du pays que tous ceux de la diaspora. Il s'agit d'une première mesure du genre pour cette catégorie sociale. Comme l'indiquent les informations recueillies auprès du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique (MINJEC), sont concernés par cette décision présidentielle, les jeunes des deux sexes à la recherche ou en attente d'une activité générant des revenus décents, âgés de 15 à 35 ans.

Deux groupes de jeunes seront, par ailleurs, particulièrement privilégiés par cette opération : les plus vulnérables et ceux au potentiel entrepreneurial le plus porteur. Au total, 1,5 million de jeunes sont concernés par ce Plan qui s'étalera sur trois ans, ceci dans la composante concernant l'Observatoire national de la jeunesse, soit 500 000 chaque année. Nul doute que pour les milliers de jeunes qui attendent avec impatience le lancement de ce Plan, le volet socio-économique, qui concerne la formation technique et entrepreneuriale de quelques 600 000 jeunes sur trois ans, soit 200 000 par an, sera scruté avec attention, au même titre que les 500 000, soit environ 160 000 par an qui recevront des financements en vue de leur auto-emploi dans des filières porteuses, en vue de leur permettre de participer à l'accélération de la croissance. En rappel, dans le cadre des directives sur la préparation du budget de l'Etat pour l'année 2017 contenues dans la circulaire y relative signée le 28 juillet 2016, le président de la République instruisait une provision budgétaire de 25 milliards de F pour cette première année du Plan triennal Spécial-Jeunes.