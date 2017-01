Cameroun: Force africaine en attente - La Base logistique pour bientôt

La structure, installée à Douala, devrait être fonctionnelle cette année 2017, confirmant ainsi l'engagement du chef de l'Etat devant le corps diplomatique.

2017 sera en principe une année-charnière pour la mise en route de la Base logistique continentale (BLC) de la Force africaine en attente (FAA). De fait, les mois de juin et de décembre de cette année sont des rendez-vous capitaux : ils correspondent respectivement à la phase initiale et à la phase de fonctionnement optimal de la BLC. Installée à Douala, la BLC, il convient de le rappeler, a été créée aux fins de stockage et de mise à disposition de la logistique et des équipements aux cinq forces régionales en attente de la FAA pour leurs missions de paix sur le continent africain. En décembre dernier, la 3e session du Comité conjoint de coordination pour l'opérationnalisation de cette base s'est tenue à Douala, et a permis de faire le point sur le projet. Selon le colonel Faye, point focal de l'Union africaine, le gouvernement camerounais a consenti des « efforts considérables », « sur financements propres », pour accélérer le projet et le rendre viable.

Le gouverneur du Littoral a précisé à l'occasion que, s'agissant de ses engagements (fournir les sites de la BLC et un bâtiment administratif dont l'UA devait se charger de la viabilisation à travers notamment la mise en place d'installations à partir de terminaux réalisés par le Cameroun), la partie camerounaise est en voie de terminer ses travaux. « Un relais rapide de l'UA serait alors opportun », ajoutera alors Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. 2017 est aussi un rendez-vous important parce que, d'après le point focal de l'UA, certains partenaires de l'organisation se sont engagés à mettre à sa disposition, pour le compte de la FAA, des équipements nécessaires au bon fonctionnement de cette force. « Une partie de ces équipements sera acheminée directement à la Base logistique et rendra son opérationnalisation effective », d'après le colonel Faye.