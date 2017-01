Congo-Brazzaville: Législatives et sénatoriales 2017 - La Cour constitutionnelle veillera à la régularité des scrutins

La loi, a-t-il ajouté, sera appliquée de manière rigoureuse et proportionnée à tous ceux des agents qui brilleront par des comportements déviants et anti-professionnels, conformément aux prescriptions de la loi n° 01/82 du 7 janvier 1982, sur les règles disciplinaires applicables aux agents de l'Etat.

En effet, il s'agira pour cette institution, au cours de ces mois, de prendre des dispositions nécessaires et adéquates, lui permettant de régler avec méthode, professionnalisme et sérénité les éventuels contentieux électoraux, en vue de consolider l'esprit démocratique dans le pays.

« Il ne saurait exister de justice constitutionnelle féconde sans citoyens avisés et intéressés à s'approprier les règles de compétence et de procédure en la matière. Cet appel me parait nécessaire au moment où se pointent à l'horizon, les élections législatives et sénatoriales, qui constituent d'autres occasions de manifestation de la consolidation de la démocratie, au cours desquelles notre institution consacrera toute son énergie », a indiqué le président de la Cour constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle va tout mettre en œuvre, pour que les élections législatives et sénatoriales qui pointent à l'horizon se passent de manière démocratique et sans heurts. C'est l'engagement pris par le président de cette institution, Auguste Iloki le 11 janvier, lors de la cérémonie d'échange de vœux avec ses collaborateurs.

