Congo-Brazzaville: Tourisme - Le Marché de Noël a atteint ses objectifs

Le marché de Noël qui a été ouvert officiellement depuis le 20 décembre s'est clôturé la semaine dernière avec satisfaction du côté des commerçants, du ministère du Tourisme et des loisirs et des partenaires.

Le marché de Noël, a précisé la ministre du Tourisme et des loisirs, n'est pas un lieu où l'on devrait trouver des activités ludiques, mais, comme ça faisait partie d'un mois féerique, où l'on perçoit Noël en termes de cadeaux d'échanges, voilà pourquoi ça pris cette allure. Malgré tout, les objectifs ont été atteints, affirme Arlette Soudan-Nonault, lors d'une conférence de presse qu'elle a organisée la semaine dernière sur le site.

« Nous avons atteint nos objectifs. Nous avons apporté une touche en plus et une spécificité à ce marché. Il y a eu un podium avec des artistes ; il y a eu, des grands moments de grande fréquentation en cette période où nous avons enregistré 15.000 visiteurs par semaine. Nous avons apporté aux Brazzavillois, aux Congolais venant même de l'intérieur, un brassage. Nous avons avec des partenaires de la société nationale de distribution d'eau (Snde) fait des branchements derrière les stands. Chacun avait accès à l'eau potable. Nous avons installé des toilettes sèches pour le confort des usagers, des visiteurs. Nous avons eu des grands partenaires, des grands sponsors, pas en termes de sponsoring financier, mais en termes de sponsoring visible », a indiqué la ministre.

Elle a salué son collègue de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou qui a donné personnellement un cachet sécuritaire à l'inauguration. Il en est de même pour le directeur général de la police, Jean François Ndenguet et ses hommes, pour la sécurisation du site.

La patronne du tourisme a par ailleurs déploré l'attentat du marché de Noël à Berlin, en Allemagne. « Là où il y a des humains, souvent il y a non-lieu de penser qu'il peut avoir catastrophe. Naturellement, ce grand lieu d'échanges et de rencontre, où il y a beaucoup de transit humain, on ne peut que garantir un espace sécuritaire bien musclé. Sur le plan sanitaire, il y avait une ambulance en permanence et un médecin avec deux infirmières qui étaient là au quotidien. Les pompiers passaient régulièrement pour voir s'il n'y avait pas de soucis. Par ailleurs, le partenariat avec la mairie a mis à leur disposition la structure « Averda » qui a maintenu le site en état de propreté », s'est rejouie Arlette Soudan Nonault.

Ce marché de Noël a permis à plusieurs ministères de s'exprimer. Certains ont parrainé quelques petits commerçants à qui, ils ont offert des stands. Le marché qui devrait être clôturé le 30 décembre a été prolongé jusqu'au 5 janvier 2017 car, les commerçants se plaignaient des délais écourtés.

La ministre du Tourisme et des loisirs a informé que les artisans et commerçants ont occupé les stands contre paiement de la somme de 50.000 FCFA. Certains, a dit Arlette Soudan-Nonault, ont fait des chiffres d'affaires pendant cette période. « ça s'est bien passé pour eux. Par contre, ils regrettent un peu parce qu'en cette période d'austérité, ils se sont rendus compte qu'au marché de Noël, ils avaient un bon chiffre d'affaires et qu'ils voulaient encore que cette économie plus ou moins informelle puisse se pérenniser. Je suis tout aussi malheureuse qu'eux de leur proposer de renouveler cette expérience pour la seconde édition » , a-t-elle conclu.