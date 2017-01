Ile Maurice: Il avait découpé sa femme au «grinder» - Ashish Takoordyal écope de 35 ans de prison

Afin de brouiller les pistes, il avait envoyé des messages à la mère de Deepa Takoordyal et à lui-même à partir du cellulaire de la victime pour signifier que celle-ci quittait tout pour aller refaire sa vie avec un autre homme. Il avait aussi effectué un retrait du compte de la victime pour l'achat de l'appareil électrique et pour louer une voiture. Le véhicule avait servi à transporter le corps jusqu'à Trois-Mamelles, où les restes de la femme de 33 ans ont été retrouvés.

L'avocat d'Ashish Takoordyal, Me Coomara Pyaneandee, a lui mis l'accent sur le fait que son client regrette avoir cédé à la colère. Selon lui, son client était grandement perturbé après que son fils lui ait raconté avoir été au cinéma et ensuite avoir diné en compagnie de sa mère et d'un autre homme, un «ami» de celle-ci, quelques jours avant le drame.

Huit témoins avaient déposé en cour d'assises, mardi 10 janvier. Parmi, le médecin légiste le Dr Sudesh Kumar Gungadin et plusieurs officiers de police qui avaient mené l'enquête après ce crime commis sur fond d'infidélité. À l'heure des plaidoiries, la poursuite, représentée par Me Anuradha Purryag-Ramful a requis 45 ans de prison pour l'accusé. Elle a cité les circonstances atroces dans lesquelles la victime a trouvé la mort, ayant été étranglée pendant une dizaine de minutes par son époux, qui a ensuite découpé son corps au grinder.

