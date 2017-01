Ile Maurice: Accident à l'Agrément St-Pierre - «Mama vinn sers mwa mo pou mor»

C'est peu avant 19 heures que la mère de Dashin, plus connue comme Babita, est arrivée sur les lieux. Cette dernière crie et éclate en sanglots devant la dépouille de son fils. Les funérailles du jeune homme ont eu lieu dans la soirée, soit à 21 heures. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin a attribué le décès à de multiples blessures.

Au domicile des Iteea, les cris et les pleurs résonnent. Proches et amis se sont massés pour rendre un dernier hommage au jeune homme. Dans la salle verte, la grand-mère, inconsolable, verse des torrents de larmes. «Lévé mo garson, get nani», martèle cette dernière.

