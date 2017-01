Afrique de l'Ouest: Amical Togo-Diambars - Adebayor satisfait du stage de Saly

En stage de la préparation de la Can Gabon 2017, l'équipe du Togo a battu hier mardi en match amical disputé à Saly (70 kms de Dakar), le club de Diambars (Ligue 1) sur la marque de (3 à 2).

Emmanuel Adébayor, s'est félicité du stage effectué par l'équipe nationale. « On a été bien à Saly. La ville nous a bien accueillie. On rentre jeudi. Nous allons être reçu par le chef de l'Etat avant de rallier vendredi le Gabon.Je suis avec Leroy et cela se passe bien. J'ai connu beaucoup d'obstacles dans la vie .Il y a eu l'incident de la Can .On nous a tiré dessus sur le bus et on est là. Le Bon Dieu a mis la main sur nous. Je suis encore là .J'en suis à ma cinquième Can. Je suis fier de mon pays. J'aime les Togolais et ils m'aiment », a confié le capitaine des Eperviers.

« L'opposition était à la hauteur. Quand on joue contre une équipe professionnelle, elle a toujours quelque chose à montrer», a, de son côté, conclu le sélectionneur Claude le Roy