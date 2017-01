Congo-Kinshasa: Vif du sujet !

opinion

Ça y est ! Les Evêques ont persuadé toutes les parties prenantes aux discussions directes, même le Front pour le Respect de la Constitution, de déposer leurs propositions sur les arrangements particuliers.

Si la Majorité présidentielle a déposé les siennes, il y a quelques jours ; avant-hier, tard dans la soirée, c'est Eve Bazaïba et les siens qui s'y sont employés, quoi que n'ayant pas encore signé l'Accord du 31 décembre 2016. Maintenant la même méthodologie de travail, les Evêques ont rouvert les travaux, hier mercredi, 11 janvier 2017, au Centre Interdiocésain. Pendant le laps de temps que les parties ont eu à se regarder droit dans les yeux, les Evêques, eux, ont pris soin de remettre à chacune les propositions des uns et des autres. Ce faisant, ils attendent les contre-propositions dans un timing réduit, soit dans quatre jours, à dater du 11 janvier. En clair, c'est le samedi, 14 janvier, soit un jour avant la fin de la session extraordinaire du parlement, qu'interviendra la clôture des travaux. Mais, que recèlent les propositions sur les arrangements particuliers fournies par les uns et les autres ? D'abord, au niveau du profil du Premier ministre. Le Rassemblement préconise trois conditions.

Que le premier ministre soit compétent, rassembleur et jouissant d'une expérience politique. A la Majorité, l'on maintient les trois conditions, en estimant que l'expérience dont il est question, doit être une expérience professionnelle dans la gestion de la Res publica. Au regard de ces critères, l'on peut bien comprendre les intentions des parties. Ensuite, il y a la taille du Gouvernement qui divise. Eu égard aux multiples défis et à la modicité des finances, le Rassemblement estime qu'un Gouvernement de 45 personnes donnerait d'épargner le pays de folles dépenses. Pour la majorité, 60 personnes permettraient d'avoir un Gouvernement qui reflète le caractère d'union nationale. Sur ce point précis, un expert a plutôt conçu une équipe gouvernementale de 35 personnes, et où il n'y aura ni ministre d'Etat, ni vice-ministre. Enfin, il s'est agi de la composition du Conseil National de Suivi. En dehors de la présidence, qui est dévolu d'office à Etienne Tshisekedi, du fait de son combat politique et de la sagesse qu'il incarne, il est prévu trois postes de vice-présidents. Les discussions portent sur ces postes.

Au niveau de la Majorité présidentielle, le gâteau devra se partager de la manière suivante : un vice-président viendrait du Front pour le Respect de la Constitution, un pour la Majorité présidentielle et un autre pour la Société civile. Du côté Rassemblement, le partage ne peut se concevoir qu'en termes d'un poste pour la MP, un poste pour le FRC et un poste pour le Rassemblement. Voilà la quintessence de la matière. Il revient dès lors aux délégués des parties prenantes de faire diligence, pour qu'après que les propositions soient confrontées les unes aux autres, que le samedi déjà, les Congolais de tout bord connaissent les critériums qui permettront à l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, de désigner, en son sein, un Premier ministre. Ainsi, contrairement aux malaises qui ont prévalu ces derniers jours, donnant de penser ou de croire qu'une croix serait mise sur ces assises, il n'en est rien. Les parties prenantes sont entrées dans le vif du sujet. Le samedi, 14 janvier prochain, l'essentiel sur le profil du Premier ministre, la taille du Gouvernement ainsi que la composition du Conseil National de suivi, seront connus.