Congo-Kinshasa: Médias - FFJ en ordre de bataille pour le poste de haut conseiller au Csac

Cette organisation, qui est, avec Journaliste en Danger, l'une des deux structures actives ayant ont une réelle emprise sur les médias et les journalistes sur l'ensemble du pays, se propose de donner un candidat, fort d'un large consensus de membres de l'organisation, qui est un férus de la presse, ancien expert médias à l'ex-Haute autorité des médias (HAM), et ancien membre de la Commission de discipline de l'UNPC.

L'Accord global et inclusif signé le 31 décembre 2016 rappelle également la fin du mandat électif de hauts conseillers du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (Csac), appelant ainsi à la désignation de nouveaux.

Des sources proches des organisations de défense de la liberté de la presse, il ressort que les deux principales organisations de la filière dont Journaliste en danger (JED) et Freedom for journalist (FFJ) seraient en train de peaufiner les dossiers de candidature de leurs postulants au prorata du quota qui leur est réservé des deux personnes au sein de cet organe public de régulation de l'espace médiatique de la RDC.

Précisions de FFJ

Contacté, le chargé d'assistance judiciaire et d'aide légale à FFJ, Me Gérard Nkashama, a confirmé, pour sa part, l'information sur le dépôt par son organisation, de la candidature de son champion à l'élection que devrait organiser incessamment l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC). Mais sur le nom du candidat, l'avocat est resté aphone, précisant cependant que le candidat, fort d'un large consensus de membres de l'organisation, est un férus de la presse, ancien expert médias à l'ex-Haute autorité des médias (Ham) devenue le Csac, et ancien membre de la Commission de discipline de l'UNPC et éminent membre de FFJ.

« Notre candidat dont vous connaîtrez bientôt l'identité est un défenseur acharné de la liberté de la presse, bastonné et humilié par la cause des journalistes et des médias et qui veut aujourd'hui apporter une certaine révolution dans la manière de réguler les médias », a soutenu Me Gérard Nkashama. C'est légitime, a poursuivi le juriste, que lorsqu'on s'estime en mesure de briguer un poste, qu'on s'y essaie. Notre candidat, a-t-il ajouté, a la posture qu'il faut puisqu'il l'a démontré en menant une lutte pour obtenir la libération des journalistes, au péril de sa vie, mais aussi de proposer des réformes bénéfiques à l'actuelle évolution et révolution des médias dans notre pays.

Selon le chargé d'assistance judiciaire et d'aide légale à FFJ, la candidature devrait être déposée le plus tôt possible à l'UNPC, organe compétent pour convoquer l'électorat. « Nous allons empêcher aux organisations qui n'ont pas pour première mission la défense de la liberté de la presse de s'infiltrer et prétendre s'aligner en vue de participer à cette compétition, lorsque nous savons pertinemment bien que seuls JED et FFJ ont prouvé à l'opinion qu'ils sont bien deux grandes organisations de défense de la liberté de la presse ayant une réelle emprise sur les médias et les journalistes sur l'ensemble du pays.

Ce serait d'ailleurs un plébiscite plutôt qu'une élection puisque ces deux organisations pourraient être les seules à concourir pour occuper les deux sièges prévus », a précisé cet avocat qui a également inscrit son nom dans la défense des droits de l'Homme. Il est noté, pour les actuels dirigeants du Csac, que si certains ont été élus par leurs corporations professionnelles, d'autres ont cependant été désignés par des institutions publiques.