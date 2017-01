Mauritanie: Le pays bénéficiera d'un don de 21 millions d'USD du FIDA pour renforcer la sécurité alimentaire, la nutrition et réduire la pauvreté rurale

communiqué de presse

Rome — Au total, 285 600 petits producteurs, en particulier des femmes et des jeunes de six régions du sud de la Mauritanie, bénéficieront d'un accord de financement signé aujourd'hui entre le Fonds international de développement agricole (FIDA) et la Mauritanie pour améliorer leurs revenus, leur nutrition et leur sécurité alimentaire.

L'accord pour la mise en œuvre du Projet de développement de filières inclusives (PRODEFI) a été signé à Rome par Michel Mordasini, Vice-Président du FIDA et Mariem Aouffa, Ambassadeur de la Mauritanie en Italie et Représentant Permanent auprès des agences des Nations Unies basées à Rome.

Le montant total de l'investissement du projet s'élève à 45,2 millions d'USD, comprenant un don du FIDA de 21 millions d'USD y compris un don de 6 millions d'USD du Programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP).

Le projet est cofinancé par le secteur privé national (2 millions d'USD), le gouvernement mauritanien (5 millions d'USD) et les bénéficiaires eux-mêmes (2,2 millions d'USD).

Les 15 millions d'USD restants seront couverts par d'autres sources de financement ou par le prochain cycle de financement du FIDA pour la Mauritanie (2019-2021).

"PRODEFI s'appuiera sur l'expérience du FIDA en République de Mauritanie et ailleurs dans la sous-région et la mettra à l'échelle en adoptant une approche de réduction de la pauvreté basée sur l'appui aux systèmes inclusifs de production, de transformation et de commercialisation", a déclaré Philippe Rémy, Chargé de programme de la Mauritanie au FIDA.

"En outre, il réduira la dépendance du pays à l'égard des importations des denrées alimentaires par la promotion des produits locaux, créera des emplois et augmentera les revenus des ménages ruraux, en particulier des femmes et des jeunes", a-t-il ajouté.

La Mauritanie importe 60% des produits alimentaires de base consommés dans le pays. Seule la demande de viande rouge et de poisson est satisfaite par la production nationale tandis que les deux tiers des céréales consommées et des légumes sont importées.

En outre, la situation alimentaire et nutritionnelle de la population de la Mauritanie est préoccupante.

D'après l'enquête sur la sécurité alimentaire menée en 2015 par le Commissariat national à la sécurité alimentaire, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, 23,8% des ménages du sud de la Mauritanie sont en en situation d'insécurité alimentaire.

La première phase du PRODEFI se concentrera sur le maraîchage, l'aviculture, le lait de chèvre et les produits forestiers non ligneux.

La pêche continentale sera testée dans le lac de Foum Gleita. En fonction des études de marché menées lors de la première phase, de nouvelles cultures ou activités génératrices de revenus seront définies pour la deuxième phase du projet.

En outre, le projet appuiera les systèmes de production compétitifs pour répondre à la demande du marché. Les agriculteurs recevront Des services de formation et d'appui-conseil associés à ces modèles de production seront mis à la disposition des producteurs.

Pour faire face à la question du changement climatique, le projet facilitera l'utilisation de l'énergie solaire - de la production au stockage et à la transformation des produits - grâce au don octroyé au titre du programme d'adaptation de l'agriculture paysanne (ASAP). Il favorisera aussi la gestion durable des ressources naturelles comme l'eau, les pâturages et les ressources végétales.

PRODEFI favorisera une meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Il développera les partenariats public-privé-producteurs dans l'intérêt des petits producteurs et facilitera l'accès aux marchés.

Depuis 1980, le FIDA a financé 14 projets et programmes en Mauritanie d'un montant total de de 342,3 millions d'USD dont 136,2 millions d'USD proviennent de ses propres ressources, ayant bénéficié directement à 190 470 ménages ruraux.