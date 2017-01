Congo-Kinshasa: Les craintes grandissantes d'un débordement du conflit sud-soudanais

Les FARDC [Forces armées de RDC] sont sur le terrain. La preuve, ils en ont capturés certains [...] pour les neutraliser et mettre un terme à cette menace qui pourrait éventuellement provoquer des conséquences beaucoup plus dramatiques qu'on ne le pense. »

Près de 65 000 réfugiés sud-soudanais ont déjà traversé la frontière et d'autres se présentent chaque jour. Les combats se déroulent aussi tout près. Et l'ONU dit avoir des rapports faisant état d'infiltrations d'hommes en armes sur le sol congolais.

La crise sud-soudanaise est-elle en train de déborder sur l'Est de la République démocratique du Congo ? Les Nations unies avaient désarmé et cantonné des centaines de combattants de Riek Machar en août 2016.

