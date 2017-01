Sénégal: Procès en appel de Hissène Habré - Le procureur Mbacké FALL fait miroiter la clémence

Selon le procureur Mbacké Fall, l'implication de Habré dans la répression des Hajarays, des Zaghawas et autres prisonniers ne souffrait d'aucun doute, puisqu'il contrôlait ladite Direction de la documentation et de la sécurité. Il recevait les comptes rendus au quotidien et donnait des instructions à ses lieutenants. Occasion qu'il saisira pour se prononcer sur le silence de Habré et sur les conséquences de cette attitude sur la procédure.

Selon lui, même si Habré a rejeté ses avocats et soutenu qu'il ne reconnaît pas le Tribunal spécial, il regrette du fond de sa cellule toutes les atrocités commises lors de son magistère. Seulement, le juge qui n'est pas lié par les réquisitions du ministère public pourrait donner suite à cette requête, tout comme il pourra passer outre la sollicitation du parquet général. Le parquet général a, en outre, demandé la réparation des séquelles physiques et morales subies par les victimes. A titre de réparation collective, le procureur Mbacké Fall est favorable à une cérémonie commémorative d'hommage périodique pour les victimes ou l'érection de monument. Une mesure qui devra être notifiée à l'Etat tchadien, à la fin du procès.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.