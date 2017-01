Burundi: Les fonctionnaires publics font-ils vraiment leur travail ?

Il faudra alors punir les fonctionnaires corrompus, inculquer la déontologie professionnelle notamment à ceux qui sont en contact direct avec les citoyens. Ces fonctionnaires doivent comprendre que leur salaires et primes viennent de la sueur du simple citoyen à travers les impôts et taxes.

Les fonctionnaires de l'État devraient mettre en application l'article 6 de la Constitution du Burundi qui stipule que le principe de la République du Burundi est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et selon Abraham Lincoln, un ancien président des Etats-Unis, le peuple est la source du pouvoir.

Avec le système de « kamwana wa mama » (le népotisme) ou celui du pot de vin, le service devient très rapide. Est-il normal que des fonctionnaires de l'Etat demandent de l'encouragement pour faire leur travail ? D'autre part, l'accueil auquel on a le droit laisse aussi à désirer. Ce dernier est souvent caractérisé par du mépris ou des humiliations. Mais ce qui fait le plus mal, c'est qu'il y a des gens qui sont favoris par rapport aux autres à cause de leur appartenance à un parti politique ou à leur statut social.

Quand je vais chercher un document, dans la plupart des institutions publiques j'assiste à une injustice et une iniquité hors du commun. Je remarque qu'il y a ceux qui passent des heures, voire même des jours, à attendre des papiers dont ils ont urgemment besoin au moment où d'autres ne font qu'un seul passage pour avoir ce qu'ils veulent. Personnellement, j'ai passé deux mois sans papier d'identité alors que je me présentais tous les jours dans le service concerné.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.