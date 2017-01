Congo-Kinshasa: Signataire de l'Accord de la CENCO - UNC - Vital Kamerhe demeure inébranlable !

Vital n'envisage pas occuper une fonction, il a besoin de voir le Peuple Congolais se doter d'un Chef de l'Etat issu démocratiquement des élections. Il invite la classe politique congolaise à privilégier l'Accord de la CENCO, signé le 31 décembre 2016 car, ce dernier recueille la volonté de la majorité, de l'opposition non signataire de l'Accord du 18 octobre, et d'une frange de l'opposition signataire dudit instrument de paix, y compris moi-même qui jouait le rôle de Co-modérateur de l'opposition. La mise en œuvre du nouvel Accord évitera au pays le chaos. Dominique Mukonkole

«Il y a une grande différence entre l'accord de la Saint Sylvestre et celui de la Cité de l'Union africaine. Au Centre interdiocésain, nous avons obtenu par exemple les garanties que Joseph Kabila ne briguera pas un troisième mandat, qu'il n'y aura pas de référendum et ici tout le monde était là. Ce qui n'a pas été le cas à la Cité de l'UA », a-t-il indiqué.

