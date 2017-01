Les discussions de fond sur la rédaction de l'Arrangement Particulier de mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre dernier débutent, ce jeudi 12 janvier à 10 heures, au Centre Interdiocésain.

Pour que les travaux ne tirent pas en longueur, la CENCO dont la mission de bons offices venait d'être reconduite par le Président de la République, a fixé la date limite au samedi 14 janvier 2017. Hier, mercredi 11 janvier, les délégués de la Majorité Présidentielle, de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre, du Front pour le Respect de la Constitution et du Rassemblement ont reçu un document reprenant toutes les propositions sur l'Arrangement Particulier, formulées et déposées à la CENCO par toutes les parties.

C'est tard dans la soirée de mardi 10 janvier que le Front pour le Respect de la Constitution, mené par le MLC, a fait parvenir ses propositions au Secrétariat technique institué par la CENCO à cet effet. Aux dernières nouvelles, le Front pour le Respect de la Constitution va participer aux travaux de l'Arrangement Particulier. Même si la Secrétaire générale du MLC, qui conduit la délégation du Front pour le Respect de la Constitution aux discussions du Centre Interdiocésain, n'a pas encore signé l'Accord du 31 décembre 2016. Une situation que le MLC justifie par la non-prise en compte de sa demande de jouer un rôle prépondérant au Comité National de Suivi du Dialogue, dont la Présidence a été confiée au Président du Comité des sages du Rassemblement, Etienne Tshisekedi. En décidant de participer activement aux discussions sur l'Arrangement Particulier, le Front pour le Respect de la Constitution veut couper l'herbe sous les pieds de certains ténors de la Majorité Présidentielle qui conditionnaient l'application de l'Accord du 31 décembre à une inclusivité globale.

Au sujet, justement, du caractère inclusif des assises du Centre Interdiocésain, la CENCO répond qu'il ne se pose aucun problème d'inclusivité. Les listes de présence aux travaux attestent que les délégués du Front pour le Respect de la Constitution n'ont manqué à aucune séance. C'est de la même manière que la CENCO rejette les protestations de certains membres de l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre à la Cité de l'Union Africaine. La CENCO considère que l'Opposition signataire de l'Accord du 18 octobre, en tant que plateforme, a été très bien représentée au Centre Interdiocésain par Vital Kamerhe, Florentin Mokonda Bonza et Steve Mbikayi. Qui plus est, les grandes options politiques définies et arrêtées à la Cité de l'Union Africaine n'ont pas été remises en cause.

Mais, pour le Premier Ministre Samy Badibanga et trois de ses Ministres, notamment Azarias Ruberwa, José Makila et Jean-Lucien Bussa, le nouvel Accord politique conclu sous la médiation de la CENCO est un non-évènement. Ils se battent pour la survie de l'Accord du 18 octobre qui leur a permis de prendre le contrôle de l'exécutif national. A défaut, réclamer l'ouverture d'un troisième round de discussions politiques pour évaluer les deux Accords. Une telle idée ne peut se matérialiser qu'en cas d'échec patent de la CENCO. Ce qui n'est pas gagné d'avance au regard de l'évolution de la situation politique. Surtout lorsque le peuple congolais appuie la nouvelle feuille de route politique et que le Conseil de Sécurité de l'ONU, la France, la Belgique, l'Union Africaine et l'Union Européenne appellent à une mise en œuvre rapide du compromis politique négocié sous les auspices de la CENCO. Sans oublier les forces sociopolitiques congolaises qui veulent aller de l'avant.

La Majorité Présidentielle, dans ses propositions sur le profil du prochain Premier Ministre, suggère qu'il ou elle soit une personnalité ayant un CV costaud dans la gestion de la chose publique, ayant fait des études universitaires approfondies et non conflictuelle dans ses relations interpersonnelles.

Sur la taille du Gouvernement, la Majorité Présidentielle plaide pour une équipe d'au moins 60 membres. Le Rassemblement va proposer un Premier Ministre rassembleur qui dispose d'une bonne expérience politique à la tête d'une équipe de 45 membres. Les plateformes du Rassemblement auraient jeté leur dévolu sur Félix-Antoine Tshisekedi, fils de son père, pour conduire l'action gouvernementale pendant la transition électorale de 12 mois. Il semble que les membres du Rassemblement n'ont pas voulu se rentrer dedans à cause de la Primature qu'ils pourraient ne pas occuper. La composition du Comité National de Suivi ne devrait pas poser problème. Il sera question de désigner trois adjoints à Etienne Tshisekedi. Qu'ils viennent de la Majorité Présidentielle, de l'Opposition dialoguiste ou de la Société civile. Vite ce sera fait, mieux ça vaudra.