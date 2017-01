Congo-Kinshasa: Les médias jouent-ils leurs rôles dans la situation politique actuelle que traverse le pays?

analyse

En rapport avec la démocratisation de l'espace audiovisuel de la République Démocratique du Congo, le pays a connu une expansion fulgurante dans le secteur de la radio et de la télévision.

Cette dernière a permis aux professionnels des médias expérimentés et non expérimentés, de trouver des emplois dans ce domaine de la presse écrite et audiovisuelle. Une fierté pour le pays, et surtout pour sa population qui s'est réjouie de la cassure du monopole que détenait l'Etat congolais. La démocratisation étant une occasion pour le peuple congolais d'être informé, formé, éduqué et diverti professionnellement ; conformément à l'article 24 de la constitution qui dit que « Tout personne à droit à l'information. La liberté de presse, la liberté de l'information, et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication, sont garanties sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Et ajoute aussi que les médias audiovisuels et écrits d'Etat sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux ».Y sommes-nous déjà arrivés ? A chacun sa réponse.

Mais, il y a un mais qui nous donne matière à réflexion, quand on constate que même le 4ème pouvoir est quelque fois mal exercé, suite à certaines erreurs professionnelles involontaires enregistrées, et de l'abus de confiance que les dirigeants politico administratifs sont souvent victimes de la part de certains de leurs collaborateurs directs ou indirects, choisis sur base des critères statutaires ou individuels.

Dans l'un ou l'autre cas, la réussite des objectifs à atteindre par toute entreprise audiovisuelle est tributaire de la compétence expertisée que chaque collaborateur doit justifier auprès de sa hiérarchie, pour mériter la confiance placée en lui. Dans la situation actuelle que traverse notre pays, tous les professionnels des médias doivent en être conscients afin d'éviter les erreurs du passé, et capitaliser l'article 66 de la constitution qui dit que « Tout congolais a le devoir de respecter et de traiter ses concitoyens sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque». S'y conformer conduirait facilement à faire bénéficier au peuple congolais des fruits de la récolte de la devise de notre pays qui est « Justice-Paix-Travail », qui semble être le cheval de bataille de la Radio Télévision Nationale Congolaise, qui tient à prospérer dans ce secteur, grâce à l'exploitation rationnelle et au patriotisme de son corps des formateurs.

La Radio Télévision Nationale Congolaise, avec ses ressources humaines et matérielles disponibles, fait un effort pour se conformer à la disposition constitutionnelle de l'article susmentionné, malgré les préjugés auxquels elle fait face, et à la résistance injustifiée que présente souvent un bon nombre de ses invités, appelés à débattre sur les différentes matières qui touchent à la vie de la Nation congolaise, et de son peuple. Cette situation est due sans doute à l'ignorance des droits et devoirs de certaines filles et certains fils de ce pays, vis-à-vis de leur chaîne nationale qui leur doit tout dans les limites des textes légaux.

En cette période difficile que travers notre pays, la RTNC, en collaboration avec les autres chaînes de radio et de télévision, est à même d'améliorer ses performances, en s'appuyant sur l'expertise de son corps des formateurs, pour doter professionnellement les générateurs d'idées que sont les producteurs des chaînes de Radio-Télévision, des connaissances qui peuvent permettre à ces derniers de s'améliorer, afin d'éviter des erreurs professionnelles qui sont à base du dérapage que nous déplorerons ; alors que nous avons d'une façon ou d'une autre cautionner ces maladresses professionnelles, qui accentuent et favorisent l'esprit de division négative dans les têtes de certains de nos acteurs politiques. La situation difficile du pays peut provenir aussi des professionnels de médias que nous sommes. C'est pourquoi, l'amateurisme doit être combattu au profit du professionnalisme, dans les métiers de la presse écrite et audiovisuelle, où les modèles sont exigés pour permettre aux jeunes qui viennent dans ces métiers de savoir s'y prendre.

Il semble malheureusement que les antivaleurs ont élu domicile dans la presse écrite et audiovisuelle, par l'entremise de ceux qui rentabilisent leurs informations audiovisuelles, et se trouvent à un certain moment dans une situation difficile pour respecter et exploiter notre devise qui est justice-paix-travail. Aussi, sont-ils sources de conflits qui créent l'esprit de division négative qui ronge les professionnels des médias. Il est temps que ceux qui sont à la base de cette situation s'amendent, en instaurant la justice, la paix et le travail dans leur milieu professionnel en RD Congo, afin de permettre à notre classe politique de défendre sa culture politique comme elle semble le faire en ce moment, pour l'intérêt supérieur de la Nation congolaise.

Aux professionnels des médias égarés de se ressaisir. Car, ce n'est pas le fait de tomber qui est mauvais, mais le temps qu'on y met pour se mettre debout. Classe politique et professionnels des médias, faisons un effort pour que la vérité anéantisse le mensonge, au profit de l'intérêt supérieur de la Nation congolaise, qui veut voir le peuple congolais sur la trajectoire qui mène vers le meilleur que vers le pire.