Togo: Les députés de l'opposition de la région des Savanes démontent le gros « mensonge » de leurs collègues du pouvoir

Une fois cette classification faite, qu'ils retiennent les meilleures notes, retiennent le quota envisagé et on publie ces résultats sans cela, la crise va perdurer ».

Il a ajouté que leurs collègues ont déclaré devant les populations qu'il n'y avait pas de fraudes avérées, pourtant, le ministre des enseignements Primaire et secondaire avait affirmé et continue d'affirmer que ces fraudes ont été réelles et que c'est suite à ces fraudes que le gouvernement dans sa souveraineté a décidé reprendre le concours.

Ils sont surpris d'apprendre que les députés UNIR soient arrivés pour une tournée non seulement pour dire aux populations que c'est eux qui ont mené des actions auprès du gouvernement jusqu'au chef de l'Etat pour aboutir à l'annulation des résultats et la reprise du concours, mais aussi, ils l'ont fait au nom de tous les députés de la région.

Les élus de l'opposition déplorent leur mensonge et déclarent que « les propos tenus par leurs collègues de l'UNIR n'engagent qu'eux. Ils sont venus en leurs noms et ceux de l'opposition n'en savent rien ».

Après le passage des députés UNIR (Union pour la République) de la région des Savanes, qui ont le 05 janvier dernier, rencontré les enseignants et les candidats malheureux au concours de l'ENI dont les résultats posent problèmes, ceux de l'opposition, Tône-Cinkassé ont à leur tour rencontré les mêmes cibles pour non seulement les éclairer la réalité, mais aussi, démentir les propos de leurs collègues de l'UNIR.

