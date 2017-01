Sénégal: ENGIE signe un accord sur le développement des Energies Renouvelables au Sénégal

Au Sénégal, ENGIE est également présent via le projet TER Dakar en partenariat avec Thales pour la partie conception et réalisation des infrastructures et systèmes pour un contrat d'un montant de 225 millions d'euros.

ENGIE annonce la signature d'un partenariat avec l'ANER, l'Agence Nationale des Energies Renouvelables de Sénégal, qui porte sur l'accélération de développement des énergies renouvelables dans le pays.

Le premier volet de cet accord porte sur le développement de l'énergie solaire à destination des particuliers en logements collectifs ou individuels. L'objectif visé est d'étudier le déploiement, dans un premier temps, de ces solutions auprès de 11.000 ménages de la ville de Dakar et de sa banlieue. Un accent sera mis sur les panneaux solaires photovoltaïques pour la production d'électricité et les chauffe-eaux solaires pour la production d'eau chaude. L'ANER et ENGIE étudieront ensemble les solutions de financement de ces équipements pour faciliter leur déploiement auprès des clients.

Selon la même source, ENGIE s'engage également dans cet accord à développer des contrats de performances énergétiques (CPE) auprès des opérateurs industriels et du secteur tertiaire des grandes agglomérations du Sénégal. L'objectif est de réduire la consommation énergétique des sites et de contribuer à l'équilibre du système électrique sénégalais. ENGIE adaptera au Sénégal, le concept de CPE qu'il a déployé depuis de nombreuses années sur l'ensemble de ses marchés de clients industriels et grands tertiaires partout dans le monde.

Le dernier volet de cet accord porte sur la participation d'ENGIE à un «cluster industriel» pour promouvoir les énergies renouvelables, notamment via des actions de formation professionnelle et d'un renforcement du tissu industriel local.

Isabelle Kocher, CEO de ENGIE : «ENGIE vise à accompagner la politique énergétique du Sénégal par son expérience technique et ses capacités financières, en partenariat étroit avec les acteurs locaux».