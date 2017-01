Sénégal: Collectif des agriculteurs de Diokoul - Le président Moustapha Ba décédé d'un malaise

A la suite de leur arrestation, Macodou Dieng, membre du Collectif des agriculteurs de Diokoul, avait fait état de sa surprise sur les raisons de ce coup de force. «Le matériel en question a été déchargé (21 décembre-ndlr) entre 9 et 10 heures. Les populations étaient présentes sur place, mais elles n'y avaient pas touché. Nous ne comprenons pas pourquoi ces gens ont été alors arrêtés et placés en garde à vue», avait-il confié. L'un de leur avocat, Me Ahma Faye, avait estimé que c'était simplement «une intimidation».

«J'ai le regret de vous annoncer le décès ce matin de Moustapha BA, Président du Collectif des agriculteurs de Diokoul (Kébémer). Suite à un malaise lors de l'audience du mercredi 4 Janvier 2016 au tribunal de Louga, puis hospitalisé depuis lors à l'hôpital Régional de Louga», a déclaré Moustapha Kémal Kébé, membre du Forum social sénégalais. Selon lui, les autres membres du collectif doivent continuer la lutte pour honorer la mémoire de leur défunt président, mais aussi pour sauvegarder leurs intérêts et leurs droits. «Nous présentons nos condoléances à la famille et à tous les membres du Collectif tout en appelant tous les acteurs à la poursuite de la mobilisation pour le triomphe de la vérité», a-t-il signalé.

