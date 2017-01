Algérie: Solidarité nationale - Bientôt une conférence nationale pour évaluer la politique du secteur

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, Mounia Meslem a annoncé mercredi l'organisation prochaine d'une conférence nationale pour évaluer la politique du secteur de la solidarité nationale durant les 18 dernières années dans le but d'élaborer une nouvelle stratégie pour l'amélioration de la prise en charge sociale des catégories vulnérables.

Dans une déclaration en marge d'une cérémonie organisée au Centre des personnes âgées de Bab Ezzouar dans le cadre de la célébration du nouvel an Amazigh (Yennayer), Mme. Meslem a précisé qu'une conférence sera organisée dans les prochains mois pour "évaluer les points positifs et négatifs des programmes mis en place par les agences de développement social et les agences de micro-crédits durant ces dix-huit dernières années dans le but "d'élaborer une nouvelle stratégie visant à améliorer l'action humanitaire et sociale".

Elle a ajouté dans ce contexte que la nouvelle politique nationale qui a pour objectif la construction d'une économie diversifiée, "est accompagnée d'une politique sociale forte visant à élargir la classe moyenne, éradiquer le chômage, la pauvreté et la vulnérabilité sociale".

Mme Meslem a indiqué que le budget arrêté pour le secteur de la solidarité nationale "est suffisant pour concrétiser la politique du secteur" en dépit de la crise financière que traverse l'Algérie, et ce" grâce à la sagesse, à la rationalisation des fonds publics et à la maîtrise des listes des nécessiteux et des personnes aux besoins spécifiques".

La ministre a rappelé à l'occasion que le nombre des personnes âgées en Algérie est en augmentation avec près de 3 millions en 2016 pour atteindre 8 millions à l'horizon 2035, ce qui nécessite la mise en place d'un système juridique pour la prise en charge sociale de cette catégorie de la société.

Elle a rappelé dans ce sens la création, l'année dernière, de "la médiation familiale" au niveau des directions de l'action sociale (DAS) et plus de 252 cellules de proximité.

La célébration de Yennayer à laquelle a pris part la ministre déléguée chargée de l'Artisanat, Aicha Tagabou, a été marquée par l'organisation d'une exposition des métiers et art culinaire traditionnel.