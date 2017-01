Algérie: "Yennayer 2967" - Départ de la 2e vague des caravanes culturelles

Alger — Le départ de la deuxième vague des caravanes culturelles célébrant le nouvel an amazighe "Yennayer 2967", en destination de Tissemsilt et Médéa, a été donné mercredi à Alger, lors d'une cérémonie qui a également réuni deux expositions et des prestations de chants traditionnels.

Le 2e départ de ces caravanes a été donné depuis le Centre national d'entraînement et de formation de la Protection civile de Dar El Beida, après celui ayant eu lieu, selon le Secrétaire général du Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, "tôt le matin depuis le siège du HCA à Alger, en destination de Touggourt et Tlemcen", avant d'ajouter qu'un "3e départ vers Béjaïa est prévu jeudi à partir d'Alger".

Le départ du 2e convoi a eu lieu en présence du Secrétaire général du HCA, du représentant de la Présidence de la République Kamel Rezzak Bara, du ministre de la Communication, Hamid Grine, du directeur général de la Protection civile, le colonel Mustapha Lahbiri et du président du Haut conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah.

Les caravanes culturelles sillonneront plusieurs villes du pays dont Batna, Guelma et Sétif où diverses activités en relation avec le patrimoine amazighe, sont prévues jusqu'au 16 janvier par le HCA, en partenariat avec les collectivités locales, les centres culturels et le mouvement associatif.

Selon le Secrétaire général du HCA, "une convention a été auparavant signée avec le directeur général d'Algérie poste, en présence de la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Iman Houda Feraoun, visant à entamer un programme philatélique en Tamazight ainsi que (son) utilisation sur les supports de communication".

Le Centre national d'entraînement et de formation de la Protection civile de Dar El Beida a également abrité deux expositions, de livres sur l'histoire de l'Amazighité et le parcours du HCA depuis sa création en 1995 et de philatélie présentée par Algérie-poste.

Des troupes folkloriques de Béni Yenni, Tizi Ouzou, Timimoun, Médéa, Mostaganem, Illizi, Ghardaïa et Boumerdès, ont présenté divers chants traditionnels dans des prestations de courtes durées, ponctuées par quelques chants patriotiques exécutés par la fanfare de la Protection civile.

Des manifestations culturelles et artistiques célébrant "Yennayer 2967" sont organisées par différents organismes jusqu'au 21 janvier dans plusieurs villes du pays, avec des programmes variés valorisant le patrimoine amazigh dans toute sa dimension.