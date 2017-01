Algérie: Yenar, Aoussou Lehsoum - Des fêtes amazighes ancrées dans les Aurès

Ounissi note en outre que les habitants de la région reproduisent un rituel spécial lors de la période dite Lehsoun qui va du 27 février au 6 mars caractérisée par un froid extrême. Les plus chauds vêtements sont alors portés et des plats riches en apports caloriques sont préparés pour l'occasion.

Une autre fête est dénommée Imeslène qui désigne l'épaule de l'agneau et coïncide avec la fête de l'Aïd El Adha. Un couscous est ainsi préparé avec l'Imeslène et tous les membres de la famille ainsi que les voisins sont conviés pour déguster ce mets traditionnel, selon ce même chercheur qui considère que cette fête est antérieure à l'islam et y a été adaptée par la suite.

Sexagénaire, Mohamed considère que yenar symbolise le renouveau. Ainsi, les femmes procèdent au changement des "Inghène" ou les trois pierres moyennes du foyer de cuisson. Ce geste symbolise l'espoir en un nouvel an riche en opportunités, note Ounissi qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire et les grandes figures de la région.

Le plus important est d'inviter à ce repas les membres de la famille dans une ambiance conviviale qui favorise la pérennisation de ses traditions, assurent les plus âgés.

Sa célébration donne lieu à un dîner "Amensi enniner" qui est généralement un couscous, un aïch ou une chekhchoukha préparé avec une multitude de légumes et du poulet dont la chair tendre augure d'une année facile et porteuse d'abondance.

Ikhef Oussegass, le nouvel an amazigh, célèbre la victoire du roi Chechnaq en l'an 950 avant J.-C en Egypte, rappelle Ounissi pour qui cette fête est porteuse de valeurs de l'espoir, de l'attachement à la terre et à la vie.

Pour Mohamed-Salah Ounissi, chercheur en culture amazigh et originaire de la ville de Khenchela, ces occasions sont communes aux populations des Aurès et de toute l'Afrique du nord.

Khenchela — Les fêtes accueillant Yenar, le nouvel an amazigh dans les Aurès sont ancrées dans les traditions des populations des Aurès, au même titre que d'autres réjouissances comme Aoussou célébrant la saison chaude et Nyssane, croyance selon laquelle une bonne année agricole est intrinsèquement liée aux pluies de cette période de l'année.

