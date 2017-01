Algérie: Mouture finale de plusieurs projets de lois prévus dans la Constitution et le programme du Gouvernement

Alger — Le ministère de la Justice s'emploie à finaliser la mouture finale de plusieurs projets de lois énoncés dans la Constitution et le programme du Gouvernement, révèle un document remis à l'APS par la tutelle.

Selon le document, le ministère de la Justice poursuivait l'élaboration des textes de lois prévus dans la Constitution, au nombre de cinq.

Il s'agit en l'occurrence de l'avant-projet de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n°98-01 en date du 30 mai 1998, relative aux attributions du Conseil d'Etat, à son organisation et son fonctionnement et de l'avant-projet de la loi organique relatif à l'inconstitutionnalité des textes, en application des dispositions de l'article 188 de la Constitution.

Il est question également de l'avant-projet relatif à la protection des renseignements à caractère personnel par souci de conformité avec la Constitution, pour combler le vide juridique en la matière et définir un cadre juridique fixant le traitement des renseignements personnels et les règles susceptibles de préserver la vie privée et les libertés des personnes.

A été ficelé aussi un avant-projet de loi sur les méthodes d'obtention des informations, documents et statistiques et leur traitement dans le strict respect de la vie privée d'autrui et des intérêts légitimes des institutions et de la sécurité nationale.

En vue d'une adaptation aux dispositions de la Constitution après promotion de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption en instance constitutionnelle et dans le cadre de la rationalisation des dépenses, un avant-projet de loi a été mis au point amendant et complétant la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Concernant les textes de lois en cours d'élaboration et retenus dans le plan d'action du Gouvernement, il y a lieu de citer le projet de loi à caractère économique englobant la loi sur le commerce visant à améliorer le climat de l'investissement en renforçant la protection en direction des partenaires et en sauvant les sociétés et un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 75-58 datée du 26 septembre 1975 portant code civil pour l'amélioration du climat des affaires.

D'autre part et au volet de la lutte contre la fraude aux examens, un avant-projet de loi a été mis au point amendant et complétant l'ordonnance n°66-156 en date du 8 juin 1966, portant code pénal par la criminalisation de certains actes et la révision des sanctions énoncées et la criminalisation de la triche aux examens et concours.

Le projet de loi modifiant et complétant le code de procédures civiles et administratives a, lui aussi, été finalisé. Ce dernier vise à prendre en charge les "lacunes et vides" enregistrés lors de l'application de la loi sur la base d'une évaluation établie par les magistrats, avocats, huissiers de justice et commissaires-priseurs ainsi que leurs propositions formulées pour l'amendement.

Ce texte tend en outre, à faciliter le recours du citoyen à la justice en réduisant les charges financières qui incombent au justiciable et à simplifier les mesures de notification et d'exécution ainsi que les modalités de gestion des conflits. Il tend également à relancer le rôle du magistrat, à lever les obstacles qui se dressent devant l'impossibilité de saisir la justice et à créer des juridictions administratives d'appel.

Par ailleurs, d'"autres mesures ont été introduites sur le projet de loi modifiant et complétant la loi sur l'organisation des établissements pénitentiaires et de réinsertion sociale dont l'humanisation des conditions de détention et la prise en charge des lacunes générées par l'application de cette loi".

Ledit projet vise à "renforcer la coopération avec la société civile pour l'étape après libération et étendre la surveillance électronique en tant qu'alternative à la détention".

Enfin, il est question du projet de loi amendant et complétant la loi relative à la prévention des stupéfiants et psychotropes et à la répression de l'utilisation et la vente illicite de drogues outre l'amendement de l'ordonnance 96-22 en date du 9 juin 1996, relative à la répression de l'infraction à la législation et la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.