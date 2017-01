Algérie: Yennayer à Ouargla - Diverses manifestations inspirées du patrimoine culturel ancestral

Ouargla — Diverses manifestations culturelles populaires marquent la célébration de la nouvelle année amazighe (2967) dans le vieux ksar d'Ouargla, dont la population tient encore fidèlement à ses us et coutumes ancestrales.

Les habitants du ksar puisent, lors de pareilles circonstances, dans leurs traditions pour confirmer, en dépit des facteurs de modernité, leur attachement indéfectible à leur patrimoine ancien et veiller à le léguer aux futures générations, a expliqué à l'APS le président de l'association du ksar pour la culture et la réforme, Hocine Boughaba.

La célébration du nouvel an amazigh se manifeste, outre par les activités culturelles, par des repas collectifs partagés dans la convivialité entre familles et voisins, dont le couscous au Bouzelouf (tête de mouton grillée), très populaire chez les Ouarglis en pareille circonstance.

Ce plat est servi la veille de Yennayer, après immolation d'un mouton et la préparation de sa tête (Bouzelouf en arabe dialectal) dans une sauce agrémentée d'ingrédients savamment choisis, avant d'être servi au dessus du plat "royal" qu'est le Couscous.

Il rassemble les membres de la famille, les voisins et les parents, dans une ambiance de convivialité, en signe de solidarité, d'entraide et de raffermissement des relations sociétales et communautaires, a expliqué M. Boughaba.

L'association du ksar d'Ouargla pour la culture et la réforme cherche, à travers la célébration et la réhabilitation de traditions menacées de disparition, à préserver le legs matériel et immatériel ancien de la population locale, en s'appuyant sur des programmes de vulgarisation et de sensibilisation sur l'importance de pérenniser ces traditions afin de consacrer l'unité et la force de la société et du pays, en fêtant cet évènement (Yennayer) en communion avec les différentes régions du pays.

La date de célébration de Yennayer ou Yennar porte une profonde dimension sociale pour la population Ouarglie en général et celle de son ksar en particulier, qui l'adopte comme date de lancement de la nouvelle saison agricole dans la région, augurant d'une récolte abondante, en plus de la consécration des valeurs de fraternité entre la population à travers des échanges de visites et le partage de plats, parmi lesquels figure le "Mesfouf", mets à base de semoule, et le "Kaâbouche", des boulettes de dattes pétries avec de la semoule, du beurre et de la Kelila (lait asséché).

Des activités culturelles pour marquer l'attachement au patrimoine

Diverses activités culturelles et populaires sont également mises sur pied, pour la circonstance, pour mettre en exergue le patrimoine culturel amazighe.

Il est procédé ainsi à l'organisation d'expositions de livres et de portraits sur des personnalités amazighe ayant en commun l'histoire et la culture de la région, en plus de la projection de photos de l'ancienne Ouargla et d'expositions d'arts plastiques.

La maison de la Culture "Moufdi Zakaria" a, à cette occasion, servi de cadre également à l'exposition, par des associations versées dans le domaine, de modèles de la maison traditionnelle Ouarglie, de produits cosmétiques et de parfumerie traditionnels, ainsi que des bibelots et des articles de tapisserie, de couture et de pâtisserie traditionnelles.

Le programme prévoit, au volet artistique, des récitals poétiques d'expression amazighe, animés par le club culturel "Tawassoul" (communication) et une pléiade de poètes de la région, dont Abdelouahab Sahraoui, Abdennour Djeddi et Mohamed Bedda, en plus de l'animation d'une soirée par le chanteur amazigh Tafna.

La célébration du nouvel an amazigh se poursuit par des communications et des exposés sur la culture amazighe et le patrimoine matériel et immatériel d'Ouargla, mettant en relief l'identité culturelle de la population de son vieux ksar.

Elle sera couronnée par un concours d'art culinaire et des exhibitions de troupes folkloriques.