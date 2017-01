Congo-Kinshasa: L'ONU appelle à la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a noté une décrispation de la crise politique en République démocratique du Congo (RDC) après la signature d'un accord entre acteurs politiques le 31 décembre, selon un communiqué publié mercredi par l'ONU sur son site.

"La signature de l'accord du 31 décembre ouvre des perspectives nouvelles pour une résolution pacifique de l'impasse politique. Cependant, des efforts majeurs seraient nécessaires afin d'avoir l'adhésion de tous les acteurs et une mise en œuvre de bonne foi", a souligné M. Ladsous devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU.

"En l'absence d'une pareille adhésion, la mise en œuvre dudit accord serait difficile et aurait des conséquences néfastes au plan politique et sécuritaire", a-t-il ajouté.

Selon M. Ladsous, "la signature, sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), de cet accord entre les signataires et les non-signataires de l'accord politique du 18 octobre est intervenue à moment critique de la vie politique de la RDC où les tensions politiques montaient et des incidents violents avaient éclatés dans un certain nombre de villes dans le pays à la suite de l'expiration du second et dernier mandat du Président Joseph Kabila le 19 décembre."

"La conclusion de cet accord a contribué décrisper la situation qui aurait pu exploser car les acteurs politiques qui avaient rejeté l'accord politique du 18 octobre maintenaient leur position selon laquelle les institutions nationales et provinciales deviendraient illégitimes après le 19 décembre", a-t-il souligné.

Le Secrétaire général adjoint a toutefois rappelé que certains acteurs politiques à l'instar du Mouvement de libération du Congo (MLC) n'ont pas encore adhéré à l'accord même si ce dernier a récemment indiqué qu'il devrait le faire incessamment.

Les membres de l'opposition menés par le Premier Ministre actuel Samy Badibanga sont eux aussi réticents à signer l'accord. Ils maintiennent que certains arrangements de l'accord du 31 décembre, notamment ceux relatifs au processus électoral ne seraient pas réalistes.

"La Majorité présidentielle a pour sa part envoyé des signaux inquiétants concernant son soutien à l'accord, y compris en signant ce dernier avec des réserves qui ne sont pas tout à fait claires pour le moment", a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général adjoint a estimé qu'il faudrait un appui politique, financier, technique et logistique majeur pour que les élections se tiennent en décembre 2017.

"Des retards dans la mise à jour du fichier électoral, dans la mise en place du gouvernement de transition et la mise en œuvre des clauses de l'accord du 31 décembre pourraient avoir un impact négatif sur ce délai. Nous devrons par conséquent faire de notre mieux pour éviter l'accumulation de retards dans le processus électoral", a-t-il dit.

Hervé Ladsous s'est dit inquiet des informations faisant état de violations des droits de l'homme et d'actes de violence à Kinshasa et dans d'autres villes à travers le pays les 19 et 20 décembre.

"Nous encourageons le gouvernement de la RDC à mener une enquête approfondie sur les événements qui ont conduit à l'usage excessif de la force et à la perte de vies humaines pendant la période du 19 au 20 décembre et à faire en sorte que les responsables rendent des comptes", a-t-il dit.