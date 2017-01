Cameroun-Chine - Echanges autour d'une relation stratégique

Le renforcement de la coopération au menu de l'audience accordée hier par le chef de l'Etat à l'ambassadeur Wei Wenhua.

Le président de la République a reçu en audience hier au palais de l'Unité l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun, S.E. Wei Wenhua. Accueilli à 11h45 mn au pied du perron du palais présidentiel par le chef du protocole d'Etat, Simon Pierre Bikele, le diplomate chinois a été introduit auprès du chef de l'Etat pour un entretien qui aura duré une demi-heure.

A l'issue de l'audience, l'ambassadeur Wei Wenhua a bien voulu marquer une escale au perron du palais, pour répondre aux interrogations de la presse au sujet de la teneur des entretiens qu'il venait d'avoir avec le président Paul Biya. Le diplomate chinois a révélé avoir transmis au chef de l'Etat les salutations cordiales et les meilleurs voeux du président chinois Xi Jinping pour l'année 2017. Par la même occasion, il a félicité le président de la République pour les progrès remarquables que le Cameroun a enregistrés au cours de l'année passée. Au cours de l'entretien, le chef de l'Etat et son hôte ont partagé leur conviction que la coopération et les relations d'amitié entre le Cameroun et la Chine sont une relation stratégique.

Partant du constat que le monde est en train de connaître un changement en profondeur, et face à une conjoncture internationale complexe, les deux hommes ont convenu de la nécessité pour le Cameroun et la Chine de renforcer leurs échanges et leur coopération dans le domaine des affaires internationales. Mieux, les deux pays doivent renforcer leur coopération bilatérale et la porter à un niveau plus élevé. Répondant ensuite à une question relative à ce qui est envisagé cette année 2017, en vue du renforcement de la coopération sino-camerounaise, l'ambassadeur Wei Wenhua a estimé que la relation stratégique comme l'a qualifiée le président Paul Biya couvre tous les domaines.

Ainsi, à côté des nombreux projets économiques et commerciaux à réaliser, le diplomate chinois a évoqué la visite, ces joursci au Cameroun, du ministre chinois de la culture, de même que l'arrivée, dans quelques jours, d'un groupe d'artistes de la province chinoise de Guangzhou pour des prestations au palais des Congrès